延宕30年！江子翠指標都更案開工 地主室內1坪換1坪
深耕桃園的在地建商僑蓮建設，前進新北市，今（13）日舉行板橋江子翠都更案「雄鋒」動土典禮，該案延宕30年，中間歷經多家建商，始終未能整合成功，直到僑蓮接手，以不到一年的時間，迅速整合成功。
僑蓮建設總經理李勇志表示，僑蓮以「誠意」及「讓利」作為溝通重要依據，且讓地主室內一坪換一坪，等於公共設施是送給原住戶，實際上權狀坪數是超過一坪換一坪，因此能在短短11個月完成整合送件。
李勇志指出，「雄鋒」的前身是板橋李家古厝，包括三合院和老舊公，先前有多家建商都為何整合成功，直到僑蓮接手該案後，親自留下電話號碼，讓地主戶能隨時聯絡，也關心地主們的生活起居及身體健康，加上碰上新北市市長侯友宜支持都更危老，基地符合都市計畫法新北市施行細則」第39條之二規定位在主要幹道上，成為取得基準容積加給20％的首例。
「雄鋒」位於板橋文化路二段，基地面積905坪，規劃興建地上35層、地下6層，總戶數共266戶，另有4家店面，可售總銷金額為45億元，每坪開價70-75萬元，去年10月公開銷售至今，已售9成，全案預計在2027年完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言