延宕30年！江子翠指標都更案開工 地主室內1坪換1坪

深耕桃園的在地建商僑蓮建設，前進新北市，今（13）日舉行板橋江子翠都更案「雄鋒」動土典禮，該案延宕30年，中間歷經多家建商，始終未能整合成功，直到僑蓮接手，以不到一年的時間，迅速整合成功。

僑蓮建設總經理李勇志表示，僑蓮以「誠意」及「讓利」作為溝通重要依據，且讓地主室內一坪換一坪，等於公共設施是送給原住戶，實際上權狀坪數是超過一坪換一坪，因此能在短短11個月完成整合送件。

李勇志指出，「雄鋒」的前身是板橋李家古厝，包括三合院和老舊公，先前有多家建商都為何整合成功，直到僑蓮接手該案後，親自留下電話號碼，讓地主戶能隨時聯絡，也關心地主們的生活起居及身體健康，加上碰上新北市市長侯友宜支持都更危老，基地符合都市計畫法新北市施行細則」第39條之二規定位在主要幹道上，成為取得基準容積加給20％的首例。