順德江蘇子公司配合當地防疫措施 申請實施閉環生產
功率導線架大廠順德（2351）今（13）日代旗下順德工業（江蘇）有限公司公告，配合當地政府防疫措施，即日起至4月19日申請實施閉環生產，員工留廠工作，由公司負責生活起居，以降低對生產活動的影響。順德說，江蘇廠目前可維持近七成產能。
沖床製造大廠協易機械（4533）今天也公告旗下位於江蘇昆山市、100%持股的協易科技精機（中國）有限公司，配合當地政府防疫政策，即日起暫時停工，實際復工時間將待當地政府通知。
協易機表示，當地政府防疫政策與實施期間，對產業與供應鏈的影響，公司將持續密切觀察，並做滾動式調整。
另外，工具機大廠亞崴代旗下持股60%子公司億銓機械（嘉興）有限公司公告，接獲當地政府通知，自今天起正式復工。亞崴（1530）說，億銓嘉興廠是在3月29日配合當地政府防疫政策暫時停工迄今，該廠一年營收約人民幣1,000萬元，因此停工對財務業務影響不大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言