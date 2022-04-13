順德江蘇子公司配合當地防疫措施 申請實施閉環生產

功率導線架大廠順德（2351）今（13）日代旗下順德工業（江蘇）有限公司公告，配合當地政府防疫措施，即日起至4月19日申請實施閉環生產，員工留廠工作，由公司負責生活起居，以降低對生產活動的影響。順德說，江蘇廠目前可維持近七成產能。

沖床製造大廠協易機械（4533）今天也公告旗下位於江蘇昆山市、100%持股的協易科技精機（中國）有限公司，配合當地政府防疫政策，即日起暫時停工，實際復工時間將待當地政府通知。

協易機表示，當地政府防疫政策與實施期間，對產業與供應鏈的影響，公司將持續密切觀察，並做滾動式調整。

另外，工具機大廠亞崴代旗下持股60%子公司億銓機械（嘉興）有限公司公告，接獲當地政府通知，自今天起正式復工。亞崴（1530）說，億銓嘉興廠是在3月29日配合當地政府防疫政策暫時停工迄今，該廠一年營收約人民幣1,000萬元，因此停工對財務業務影響不大。