小K回鍋長榮集團？立榮航空明選新董座 張國煒呼聲高

長榮經營權之爭再度跌破外界眼鏡，傳張榮發四子張國煒傳將接任立榮航空董事長，今（13）日立榮航空公告解任現任董事長林志忠，並且由張國煒代行董事長。

據了解明（14）日立榮航空將舉行董事會，長榮國際已改派鄭深池、張明煜進入董事會，另外第二大股東張國煒也同時替換委託律師宋耀明，張國煒為新任董事，據了解，如果立榮航空明日推舉張國煒為董事長，張國煒在離開6年後再度回到長榮集團。

國內的航空業者指出，長榮國際在弟弟派拿下主導權後，可直接更換立榮航空法人代表，換言之等於直接取下經營權，不過市場之前對於立榮未來發展皆繪聲繪影，由於立榮第二大股東為張國煒，因此除非弟弟派和張國煒雙方有私下談成條件，否則立榮由誰掌舵眾說紛紜，日前張國煒身邊人士透露他會專注在自己的航空生態系，並且和長榮集團切割，因此張國煒重回立榮航空震驚集團內部及市場。

另一方面值得關注的是，長榮經營權之爭在哥哥派和弟弟派幾乎無和談機會的情況下，只能一戰接一戰，只不過從目前檯面上看起來，弟弟派除了老二張國明之子張聖皓擔任長榮國際董事外，老三張國政幾乎沒有擔任任何職務，躍上檯面的是鄭深池，包括進入長榮國際擔任董事長，另外6月的長榮鋼鐵（2211）董事提名名單也是鄭深池，再加上立榮航空，全面參與集團事務。

立榮航空是長榮集團旗下專注在國內航線的航空公司，年營收最高峰逼近百億元，獲利高峰7~8億元之間，由於其也擁有部分的兩岸航權，被視為另一個重大資產；不過，隨張國煒回到立榮航空後，想像空間非常多，因為立榮航空持有已經進入興櫃市場的長榮航太20%股權，另外還擁有集團長汎旅行社40%股權及部分高雄空廚股權，因此對於張國煒自行創業的星宇航空來說，未來若能透過整合，可一次填補其不足，戰力十足。