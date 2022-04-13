快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市復興南路知名清粥小菜店要掰了 明年啟動危老重建

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

面對這波政府打炒房政策，寶舖建設協理陳威丞指出，房市環境改變，不過若從公司經營角度來看，過去若著重耕耘品牌、建築產品的建商，現在反倒是收割先前的努力的果實，多數都能挺過這波市場的波動。

陳威丞表示，以寶舖建設來說，雖是小型建商，過去平均一年推出一筆建案，不過因深耕台北市大安區長達18年，且所推出建案重視安全系統、並以健康建築做出自身特色，在客戶口碑力挺下，不少地主主動前來希望合建或進行都更，因此明年起公司反而逆勢加大推案，初估將有「萬華南寧路案」、「復興南路案」將登場。

他指出，北市「復興南路案」為危老改建案，公司投入改建計畫長達15年以上，加上多年建築實績，才讓包括目前出租予清粥小菜之地主戶都點頭參與改建計畫，新案目標明年拿建照，基地面積接近180坪，規劃將推出25~35坪住宅產品。

至於「萬華南寧路案」，陳威丞指出，該案將規劃25~45坪住宅產品，預計今年底或明年初推出；寶舖建設成立長達18年，主要深耕台北市大安區，歷年知名建築建案包括吳季剛跨界設計「縱橫天下」、日本建築師藤本壯介打造的「水樹之間」、琉璃藝術師盧文勝操刀的「青田青」等，以及各擁有WELL健康建築白金級認證的「寶舖212」、「孕學林產後護理之家」。

建案 建商 萬華 都更

延伸閱讀

北市中小學停課依中央標準 柯文哲：幼兒園1確診全校停課

天龍娛樂圈持續擴大！北市酒店再增4例 累計44人確診

北市中小學停課指引比照中央 柯文哲：幼兒園1人確診全園停課

中山區成北市快篩熱區 黃珊珊：要篩就選最有效地方

相關新聞

北市復興南路知名清粥小菜店要掰了 明年啟動危老重建

面對這波政府打炒房政策，寶舖建設協理陳威丞指出，房市環境改變，不過若從公司經營角度來看，過去若著重耕耘品牌、建築產品的建...

央行警示正要應驗 房仲：升息將產生三大改變

房仲業表示，五大銀行新承做房貸資料顯示，國內已經連續157個月房貸利率跌破2%，不過面對全球嚴峻的通膨情勢，央行已在3月...

新北林口影視音基地 預計2025年完工供1.3萬個工作機會

東森集團於林口A9站旁媒體園區2.16公頃基地，斥資逾100億，規劃引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創...

他從失業的健身房經理到開居酒屋 還獲張國煒投資 42歲吳董變身「燒肉二哥」

原本只是一家台北東區的街邊燒肉店，如今已是規模僅次於乾杯的台灣連鎖燒肉二哥，吳念忠是如何帶領胡同燒肉一步步走向資本市場？

長榮集團兄弟鬩牆恐打到2023年！6月這2場大戰 為何攸關明年長榮航、海運改選？

4月6日，長榮國際召開改選後第一次董事會，「弟弟派」推舉的鄭深池出任董事長，正式讓長榮大哥張國華主導六年的時代畫下句點，接下來恐怕免不了一連串的經營權爭奪，除了6月10日將登場的長榮鋼鐵改選外，預計6月13日舉行的長榮國際股東會，也成為另一關注焦點。

海霸王零股式整合新生報業大樓再下一城 算盤這樣打？

實價揭露，海霸王鴨子划水持續整合西門町商圈新生報業大樓，繼蒐購5筆2~10坪小單位產權後，今年1月無貸款，一口氣買下1~...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。