北市復興南路知名清粥小菜店要掰了 明年啟動危老重建

面對這波政府打炒房政策，寶舖建設協理陳威丞指出，房市環境改變，不過若從公司經營角度來看，過去若著重耕耘品牌、建築產品的建商，現在反倒是收割先前的努力的果實，多數都能挺過這波市場的波動。

陳威丞表示，以寶舖建設來說，雖是小型建商，過去平均一年推出一筆建案，不過因深耕台北市大安區長達18年，且所推出建案重視安全系統、並以健康建築做出自身特色，在客戶口碑力挺下，不少地主主動前來希望合建或進行都更，因此明年起公司反而逆勢加大推案，初估將有「萬華南寧路案」、「復興南路案」將登場。

他指出，北市「復興南路案」為危老改建案，公司投入改建計畫長達15年以上，加上多年建築實績，才讓包括目前出租予清粥小菜之地主戶都點頭參與改建計畫，新案目標明年拿建照，基地面積接近180坪，規劃將推出25~35坪住宅產品。

至於「萬華南寧路案」，陳威丞指出，該案將規劃25~45坪住宅產品，預計今年底或明年初推出；寶舖建設成立長達18年，主要深耕台北市大安區，歷年知名建築建案包括吳季剛跨界設計「縱橫天下」、日本建築師藤本壯介打造的「水樹之間」、琉璃藝術師盧文勝操刀的「青田青」等，以及各擁有WELL健康建築白金級認證的「寶舖212」、「孕學林產後護理之家」。