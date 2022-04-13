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新北節電媒合會 提供最低五折起優惠

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

新北節電媒合會今（13）日起連續二天於新北市政府登場，除了邀集11家綠能節電產品業者，設置展示攤位與企業「節電媒合」，提供最低五折起的優惠，現場亦提供專業用電健檢服務、能源議題講座、節電標桿企業分享節電秘訣等，預計可完成超過百份的媒合洽談。

新北市副市長劉和然表示，全球暖化以及極端氣候造成的災害頻傳，加上疫情改變民眾生活型態，用電持續增加，供電備感壓力。近年來「減碳」已成為全球最關注的議題，對於致力打造並推動能源政策的新北市而言尤其重要。

新北市多年來積極推動節電政策，始終走在全台各縣市的最前端，例如以公私合作推動綠能發展，公民電廠及公民參與設置太陽光電截至去年累計設置量近71MW（百萬瓦），今年度預計再完成51MW以上，預計年發電量將達1.281億度電。

新北市經發局補充，本次新北節電媒合會，主要是針對新北市轄內小型服務業以及工商業提供節能方案和汰舊補助優惠。活動以節能經驗分享、能源健檢服務、產品展示活動及交流媒合等四大方式進行，有效協助地方業者達到進一步的節電成效。

本次媒合會邀請能源照明、能源管理、商用冰箱、冷凍／冷藏等四大類型共11家廠商與會，現場提供多樣優惠折扣，民眾反應熱烈。同時，也提振綠能業者業績，促進綠能經濟成長。

經發局補充，為吸引民眾踴躍參與並推廣節電議題，推出「一抽二送」好康抽獎活動，只要參加用電健檢就送限量精美小禮、參加媒合及講座就抽Apple Watch、iPad、除濕機等好禮。

節電 綠能 暖化 供電 減碳

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