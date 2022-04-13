文曄宣布以近50億元 收購新加坡通路商世健科技

IC通路商文曄科技（3036）今日由財務長楊幸瑜赴交易所發布重大訊息，宣布以百分之百持股子公司 WT Semiconductor Pte. Ltd.以每股新加坡幣1.93元、總額新加坡幣2322億元（近新台幣50億元），取得世健科技100%股權。

世健的創辦人與執行長潘勇升（Albert Phuay）也透過此交易取得的現金，再投資文曄子公司WT Semiconductor 80%股權，並續任世健科技執行長。

楊幸瑜表示，潘勇升與文曄董事長鄭文宗交情不錯，鄭文宗三、四年前就曾有意收購，但未獲潘同意，直到近期潘釋出意願出售股權訊息，雙方才密集進行股購交易事宜，並於今日正式簽署股權交易合約，約定以每股新加坡幣1.93元、總額近新台幣50億元成交。

由次潘勇升和個人團隊，都先出售持股，再將現金轉投資持有文曄子公司WT股票，因而世健未來將自新加坡證易交易市場下市，成為文曄子公司，文曄實際出資約40億元。因雙方都需要向當地政府申請股權交易、結合許可，預料在今年第3季底或第4季初完成交易，第4季有機會挹注文曄收益。

楊幸瑜表示，世健成立於1987年，2004年在新加坡交易所上市，主要代理ADI、微芯（Microchip）、Qorvo、高通、三星的產品，主攻工控、航太領域，雖然部分產品線文曄也有，但客戶並不重疊，且該公司去年營收15.985億美元，營業利益增幅1.48倍、純益年增1.37倍，約2,450萬美元，毛利率約在6~7%，優於文曄的毛利率表現，因此這項收購案，有利文曄擴大客戶基礎及產品線，並對文曄毛利率，也帶來正面效益。

至於世健主要的耕耘市場集中在中國及東南亞等地，楊幸瑜表示，透過此收購案，將給合雙方已建立的客戶基礎，大幅提升文曄集團在亞太地區的經銷能力，並透露交叉銷售不同產品線，達成更好的綜效。