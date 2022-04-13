快訊

新北激增264例...確診足跡曝光 鼎泰豐、星巴克、海底撈入列

紐約地鐵槍擊案：失能的地鐵安全計畫？

文曄宣布以近50億元 收購新加坡通路商世健科技

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
文曄財務長楊幸瑜今日在交易所說明100%收購新加坡世健科技公司，擴大產品線和客戶布局。記者簡永祥/攝影
文曄財務長楊幸瑜今日在交易所說明100%收購新加坡世健科技公司，擴大產品線和客戶布局。記者簡永祥/攝影

IC通路商文曄科技（3036）今日由財務長楊幸瑜赴交易所發布重大訊息，宣布以百分之百持股子公司 WT Semiconductor Pte. Ltd.以每股新加坡幣1.93元、總額新加坡幣2322億元（近新台幣50億元），取得世健科技100%股權。

世健的創辦人與執行長潘勇升（Albert Phuay）也透過此交易取得的現金，再投資文曄子公司WT Semiconductor 80%股權，並續任世健科技執行長。

楊幸瑜表示，潘勇升與文曄董事長鄭文宗交情不錯，鄭文宗三、四年前就曾有意收購，但未獲潘同意，直到近期潘釋出意願出售股權訊息，雙方才密集進行股購交易事宜，並於今日正式簽署股權交易合約，約定以每股新加坡幣1.93元、總額近新台幣50億元成交。

由次潘勇升和個人團隊，都先出售持股，再將現金轉投資持有文曄子公司WT股票，因而世健未來將自新加坡證易交易市場下市，成為文曄子公司，文曄實際出資約40億元。因雙方都需要向當地政府申請股權交易、結合許可，預料在今年第3季底或第4季初完成交易，第4季有機會挹注文曄收益。

楊幸瑜表示，世健成立於1987年，2004年在新加坡交易所上市，主要代理ADI、微芯（Microchip）、Qorvo、高通、三星的產品，主攻工控、航太領域，雖然部分產品線文曄也有，但客戶並不重疊，且該公司去年營收15.985億美元，營業利益增幅1.48倍、純益年增1.37倍，約2,450萬美元，毛利率約在6~7%，優於文曄的毛利率表現，因此這項收購案，有利文曄擴大客戶基礎及產品線，並對文曄毛利率，也帶來正面效益。

至於世健主要的耕耘市場集中在中國及東南亞等地，楊幸瑜表示，透過此收購案，將給合雙方已建立的客戶基礎，大幅提升文曄集團在亞太地區的經銷能力，並透露交叉銷售不同產品線，達成更好的綜效。

文曄 新加坡 營收 東南亞

延伸閱讀

文曄斥資近50億元收購世健100%股權 溢價約8%

小孩怎麼做到精準疫調？林為洲籲：免費快篩取代停課

Gogoro加入新加坡政府推動制定的TR25電動車能源補充標準

重慶攜手新加坡 簽30合作項目

相關新聞

文曄宣布以近50億元 收購新加坡通路商世健科技

IC通路商文曄科技（3036）今日由財務長楊幸瑜赴交易所發布重大訊息，宣布以百分之百持股子公司 WT Semicondu...

台積電法說前573元收盤、大漲16元 市值激增4,149億元

台積電（2330）將在明（14）日召開法說會，市場預期第1季財報數字將很亮眼，雖然面臨外資賣超持續的壓力，仍吸引買盤搶進...

傳台積電首季毛利率衝破55% 單季接近8元

台積電法說會前夕，法人提前卡位。今日市場傳出台積電首季毛利率將超越公司預定的55%高標，達55.5%，單季每股純益接近8...

力積電公布Q1獲利 法人投資評等維持「中立」

力積電（6770）公布第1季獲利，其中，每股稅後純益（EPS）交出1.85元成績後，法人機構認為，雖力積電獲利穩定成長，...

台積電Q1每股純益 估7.3元

台積電將在明（14）日舉行線上法說會，目前處於公布財務報告前緘默期，昨（12）日股價仍收低，外資連續六個交易日賣超。不過...

文曄暫停交易 傳進行併購

半導體通路商文曄昨（12）日晚間公布，因為有重大訊息待公布，經證交所同意13日暫停交易。文曄沒有透露停牌的事由；外界推測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。