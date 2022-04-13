快訊

新北激增264例...確診足跡曝光 鼎泰豐、星巴克、海底撈入列

紐約地鐵槍擊案：失能的地鐵安全計畫？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北林口影視音基地 預計2025年完工供1.3萬個工作機會

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
東森集團於林口A9站旁媒體園區2.16公頃基地，斥資逾100億，規劃引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創生活與多功能展演中心。圖／新北市經發局提供
東森集團於林口A9站旁媒體園區2.16公頃基地，斥資逾100億，規劃引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創生活與多功能展演中心。圖／新北市經發局提供

東森集團於林口A9站旁媒體園區2.16公頃基地，斥資逾100億，規劃引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創生活與多功能展演中心，今天舉辦開工動土典禮，新北市經發局表示，本案預計2025年完工、2026年進駐營運，預計帶動1.3萬個就業機會。

新北市長侯友宜表示，東森集團投資高過100億元，林口本就有多元產業，加上新媒體入駐，可以帶動新北市影視產業園區，及林口、泰山、五股等周邊地區發展。

東森集團總裁王令麟表示，東森希望年輕人有個結合科技，娛樂的正當休閒場所，實現媒體科技OMO(Online merge Offline)的串聯，舉辦各種國際娛樂活動。集團將規劃完整的一站式服務，形塑全新的打卡景點。盼林口成為娛樂及媒體產業新聚落，同時與國際接軌，創造人流商機的重要場域，預計每年可吸引1千萬人次的觀光人潮。

「林口媒體園區」占地約10公頃，2020年由台灣三井不動產、東森國際以及三立影城得標。東森集團全球營運總部預計於2026年進駐，透過引入旗下新媒體、新零售事業所成立的營運總部，以及提供產業辦公室、攝影棚及展示中心等設施，將本基地打造為影視產業製造基地與流行文化的孵化器，為林口創造更多的休閒娛樂體驗與就業機會，帶動林口嶄新風貌。

有鑒於林口車流量多，逢通勤時間容易塞車，市府已成立專責督導單位，研擬完整的交通配套措施，以「林口交通Link+」為構想，避免園區開發造成交通阻塞，未來針對3家進駐廠商，建立停車資訊共享的雲端平台、補助員工交通運輸津貼、地區接駁車服務等，降低私人運具數量，提升大眾運輸使用率。

另外，藉由周邊道路系統重塑，文化二路及忠孝二路拓寬工程，以及就重點路口，重新盤點進行時制重整，提升周邊道路服務水準。

新北市長侯友宜（右二）、東森集團總裁王令麟（右一）出席動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右二）、東森集團總裁王令麟（右一）出席動土典禮。記者江婉儀／攝影
東森集團前2年得標林口媒體園區用地，本案預計2025年完工、2026年進駐營運，預計帶動1.3萬個就業機會。
東森集團前2年得標林口媒體園區用地，本案預計2025年完工、2026年進駐營運，預計帶動1.3萬個就業機會。

影視產業 新媒體

延伸閱讀

潘思亮：國際客申請簽證與防疫應脫鉤

新北攜手輔大學生改造社區環境 閒置空間綠美化

新北：歡迎中央提供快篩試劑備戰 不會做類普篩

新北32校推海洋教育 三芝國中帶學生吃海鮮、淨灘

相關新聞

新北林口影視音基地 預計2025年完工供1.3萬個工作機會

東森集團於林口A9站旁媒體園區2.16公頃基地，斥資逾100億，規劃引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創...

央行警示正要應驗 房仲：升息將產生三大改變

房仲業表示，五大銀行新承做房貸資料顯示，國內已經連續157個月房貸利率跌破2%，不過面對全球嚴峻的通膨情勢，央行已在3月...

他從失業的健身房經理到開居酒屋 還獲張國煒投資 42歲吳董變身「燒肉二哥」

原本只是一家台北東區的街邊燒肉店，如今已是規模僅次於乾杯的台灣連鎖燒肉二哥，吳念忠是如何帶領胡同燒肉一步步走向資本市場？

長榮集團兄弟鬩牆恐打到2023年！6月這2場大戰 為何攸關明年長榮航、海運改選？

4月6日，長榮國際召開改選後第一次董事會，「弟弟派」推舉的鄭深池出任董事長，正式讓長榮大哥張國華主導六年的時代畫下句點，接下來恐怕免不了一連串的經營權爭奪，除了6月10日將登場的長榮鋼鐵改選外，預計6月13日舉行的長榮國際股東會，也成為另一關注焦點。

海霸王零股式整合新生報業大樓再下一城 算盤這樣打？

實價揭露，海霸王鴨子划水持續整合西門町商圈新生報業大樓，繼蒐購5筆2~10坪小單位產權後，今年1月無貸款，一口氣買下1~...

升息一碼原來這麼重 北市30年房貸多付70萬

近年房價持續攀升，但薪資未同步成長，購屋民眾為減輕每月的房貸負擔、大多選擇長年期貸款，讓30年期房貸逐漸成為市場主流。永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。