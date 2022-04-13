新北林口影視音基地 預計2025年完工供1.3萬個工作機會

東森集團於林口A9站旁媒體園區2.16公頃基地，斥資逾100億，規劃引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創生活與多功能展演中心，今天舉辦開工動土典禮，新北市經發局表示，本案預計2025年完工、2026年進駐營運，預計帶動1.3萬個就業機會。

新北市長侯友宜表示，東森集團投資高過100億元，林口本就有多元產業，加上新媒體入駐，可以帶動新北市影視產業園區，及林口、泰山、五股等周邊地區發展。

東森集團總裁王令麟表示，東森希望年輕人有個結合科技，娛樂的正當休閒場所，實現媒體科技OMO(Online merge Offline)的串聯，舉辦各種國際娛樂活動。集團將規劃完整的一站式服務，形塑全新的打卡景點。盼林口成為娛樂及媒體產業新聚落，同時與國際接軌，創造人流商機的重要場域，預計每年可吸引1千萬人次的觀光人潮。

「林口媒體園區」占地約10公頃，2020年由台灣三井不動產、東森國際以及三立影城得標。東森集團全球營運總部預計於2026年進駐，透過引入旗下新媒體、新零售事業所成立的營運總部，以及提供產業辦公室、攝影棚及展示中心等設施，將本基地打造為影視產業製造基地與流行文化的孵化器，為林口創造更多的休閒娛樂體驗與就業機會，帶動林口嶄新風貌。

有鑒於林口車流量多，逢通勤時間容易塞車，市府已成立專責督導單位，研擬完整的交通配套措施，以「林口交通Link+」為構想，避免園區開發造成交通阻塞，未來針對3家進駐廠商，建立停車資訊共享的雲端平台、補助員工交通運輸津貼、地區接駁車服務等，降低私人運具數量，提升大眾運輸使用率。