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臺疆樂善壇助台東緊急醫療 捐贈無線手持式超音波儀器

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

財團法人台北市臺疆樂善壇響應台東縣「行動急診室」及更完善完成「一鄉一高救隊」目標，特別捐贈超象科技公司生產的「無線手持式超音波」儀器15部，作為到院前緊急救護使用，將醫院急診概念及急救時效向前延伸到急難現場。

台東縣幅員遼闊，緊急救護患者送到醫院常耗時逾1小時以上，在緊急救護患者中，又常有創傷出血或急性疼痛需進行立即的辨識處置，若是有裝設無線手持式超音波儀配置在救護車中，即可由高級救護技術員操作，再經由平板或手機快速呈現影像，透過無線通訊系統傳輸，即時讓在地醫院的醫生協助救護員進行判讀，依傷情迫切性適時轉送適當醫院，讓接收醫院能提前啟動因應措施，大幅提升救護系統效率，保障縣民生命健康安全。

台東縣在2011年成立高級救護隊，專責到院前緊急救護，讓院前的醫療向前延伸到急難現場。所以無線手持式超音波是不可或缺的設備。

台北市臺疆樂善壇挺台東縣民，讓台東變成台灣的救護指標，特別採購台灣國產優質醫療手持超音波，該設備由超象科技公司研發生產；該產品獲台灣精品獎與藥物科技研究發展獎金質獎，目前已在國內各大醫療院所運用並備受各界肯定，而這項捐贈舉措，將大大提升台東縣緊急醫療品質。

台東

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