母親節購物三招：刷花旗享百貨、網購分期0利率 加碼回饋高達22,600元 各通路購物分期累滿3萬再享600元多選券！

每年母親節都送媽媽康乃馨和蛋糕?殊不知媽媽臉上笑得用力心裡卻在嘆氣！除了千篇一律的母親節大餐和花束，是否可以為媽媽製造一些小驚喜?今年母親節就要刷花旗Easy購，體驗分期新生活，獻給媽媽滿滿心意的同時，犒賞自己滿滿的回饋！

母親節準備一份媽媽想要很久的禮物，能夠創造美好的回憶。 圖/Shutterstock提供

儘管媽媽嘴上總說自己什麼都不缺，但若能準備一份媽媽想要很久的禮物，絕對能打中媽媽的心，並且為全家人創造過節的儀式感和更多美好回憶。至於什麼樣的禮物才能送到媽媽心坎裡?這就要依照媽媽的個性來選購：

【母親節送禮攻略1】給樂活派媽媽

按摩椅、美妝保養品、燕窩禮盒……，向來是媽媽消除疲勞、留住青春的秘密武器，受到近兩年疫情影響，運動器材也成為媽媽最想收到的禮物之一，讓媽媽在家就能天天運動，維持健康活力。若媽媽喜歡追劇，也可為媽媽升級3C產品，換台大尺寸的手機、平板或智慧電視，保護媽媽的眼睛健康。

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即日起至5/31止，刷花旗卡Easy購，不限卡別最高享600元回饋。 圖/花旗提供

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【母親節送禮攻略2】給巧手派媽媽

針對廚藝高超、家務一把罩的媽媽來說，精品廚具、氣炸鍋、水波爐可以讓媽媽如虎添翼，輕鬆把家裡的餐桌變身為五星級私廚。掃地機器人、洗碗機、咖啡機……等家電用品，也是每年人氣高居不下的母親節送禮首選，幫助媽媽省時省力，讓智慧家電陪媽媽優雅過生活。

手上有花旗現金回饋卡、花旗饗樂生活卡、花旗超級紅利回饋卡、花旗紅利卡等其中一張信用卡的話，更是要刷好刷滿、買好買滿，因為花旗銀行推出超值加碼優惠，至5/31前，刷花旗上述指定卡別單卡累積合格消費滿5萬，其中包括花旗Easy購特店分期累積滿3萬，除原商店分期優惠外，再享加碼最高享1000元即享券回饋。

此活動單卡累積合格消費達檻，享回饋1次，如2卡個別累積合格消費達檻，享回饋2次，以此類推！多卡在手，倍享回饋！花旗卡友展現滿滿心意時，荷包回饋也賺滿滿。(每卡擇優回饋，恕不得重複回饋，每卡於活動期間限回饋乙次，最高回饋多選一即享券1,000元)

5月底前刷花旗卡指定卡別單卡合格消費滿5萬，最高享1,000元即享券回饋。 圖/花旗提供

【母親節送禮攻略3】給務實派媽媽

對節儉又務實的媽媽來說，禮物的「保值性」非常重要。建議可以為媽媽挑選具紀念意義的金飾，或有收藏價值的珠寶飾品，精品皮包、皮夾也是每個女人不嫌多的隨身夯品，，趁母親節找時間陪媽媽逛逛百貨買包包，讓媽媽每次出門都可以把子女的愛帶在身上。

想要為媽媽挑選一份兼顧面子和裡子、高顏值也高CP值的禮物，一定要把握百貨公司的母親節超值優惠活動！

花旗銀行攜手百貨通路推出購物分期0利率，加上【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】活動加碼回饋，讓母親節購物回饋極大化！

卡友於《新光三越初夏購物節》刷花旗卡並登錄【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】，享最高回饋23,600元。 圖/新光三越官網

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SOGO百貨推出母親節檔期優惠，4/11~4/18刷花旗Easy購，最高回饋高達7,000元。 圖/UDN資料照

SOGO百貨則於4/11~4/18推出《母親節化妝品美麗馨情》，最高回饋7,000元。刷花旗累積全館消費滿32萬元且分期最高回饋5,900元；Happy Go Pay單筆分期滿兩萬再享100元回饋！回饋達人當然要5/31前登錄【刷花旗Easy購】活動，指定卡別消費滿額再加碼1,000元回饋！最高回饋高達7,000元！

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