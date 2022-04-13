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海霸王零股式整合新生報業大樓再下一城 算盤這樣打？

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／取自google
圖／取自google

實價揭露，海霸王鴨子划水持續整合西門町商圈新生報業大樓，繼蒐購5筆2~10坪小單位產權後，今年1月無貸款，一口氣買下1~4樓及地下1樓的53筆產權，總金額高達3.54億元，面積約651坪，整合邁一大步，不過目前仍有部分的商場攤位，由自然人持有中。

新生報業大樓過去曾為力霸百貨，海霸王集團在2010年以17億元取得大部分的產權，5樓以上由集團旗下的商務飯店品牌「德立莊酒店」使用，不過地下樓層及1~4樓的商場，有部分產權零碎的小坪數商場攤位，仍由許多自然人持有，而海霸王近年積極整合。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情期間餐飲旅遊業受到重創，一級商圈西門町更是首當其衝，不過餐飲集團財力相對穩定，有打耐久戰的實力，加上雙子星大樓可望對台北西區帶來一波商業效益，若能整合成功，對餐飲集團的整體資源運用將更加有效益，也有助於未來都更改建的規劃。

張旭嵐指出，該大樓基地面積約1000坪，使用分區為第四種商業區，建蔽率75%、容積達800%，且就位於延平南路上、捷運西門站4號出口旁，緊鄰錢櫃中華新館，擁有人潮商機，加上該樓屋齡已41年，達到危老標準，未來若整棟改建重新開發，可規劃飯店、辦公大樓或百貨商場，具有不錯的經濟效益。

第一建經研究中心副理張菱育表示，俄烏大戰加上疫情長期的影響，導致原物料上漲、國際運輸延誤，全球出現通膨情況，為了資金避險，不少富豪及法人更積極布局不動產市場，尤其近幾年央行打炒房，限制貸款成數，並且釋出未來將持續升息的訊息，因此不乏企業及富豪置產採取不貸款措施，除了可減少貸款送件的行政流程時間，也是升息浪潮下的聰明資產規劃。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

海霸王

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