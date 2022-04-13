東森總部今盛大動土 2025年成林口新地標

東森集團（2614）新北市全球營運總部預計2025年正式啟用，今（13）日正式舉辦動土典禮，此地具毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範場域，創造影視娛樂產業重要生活圈，將投入上百億資金建置，樓高199公尺，期屆時能成為林口新地標。

東森集團新北市全球營運總部空間設計，預計規劃引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創生活與多功能展演中心，且委託三門建築師事務所創辦人白省三操刀規劃，基地面積佔地2.16公頃，園區平地內目前規劃為可容納5000人的五層樓展演廳﹅內含商場美食街﹅以及展演中心屋頂層全台最具特色之教堂﹅總部主建物辦公樓層規劃有30F的健身房﹅游泳池﹅28F的東森自然美SPA生技美學中心﹅26與27F的生醫美學暨健康中心﹅11F的攝影棚﹅7F 的員工餐廳﹅12~25F則規劃為集團各關企辦公室與商務會議中心。與飯店龍頭晶華國際酒店集團強強聯手，將在林口東森集團總部大樓29至36樓規劃商務旅館，委由晶華旗下全新品牌「Silks X晶英薈旅」負責經營，預計於2026年開幕。

東森集團總裁王令麟指出：「東森投入媒體20多年，一直有個夢想，要將台灣的流行音樂、娛樂產業，發揚到國際上，東森要做就做第一，這幾年台灣做內容，只有東森新媒體敢投資上億元，製作「聲林之王」、「料理之王」等大型IP節目，也不負眾望，得到金鐘獎肯定，年輕人的支持，以及全球華人娛樂的關注，未來將與三井﹅三立集團在此共同打造台灣的坎城，實現媒體新科技OMO串聯，舉辦各種國際活動、電競活動，結合東森新媒體的資源，成為全台灣最活躍的娛樂聖地，市民全家共享的休閒場所，感謝新北市政府的團隊協助，以及侯市長對東森的肯定。本次東森新北市全球營運總部預計將投資超過100億，在此建立展演廳﹅商場，與晶華國際酒店集團合作五星級旅館，並建立東森全球的營運總部大樓《恩典大樓》，樓高199公尺結合林口台地251公尺，高達450公尺，這裡將成為新北的新地標，帶動新北市的城市發展，未來預計將創造超過1萬個就業機會。」

新北市市長侯友宜﹅桃園捷運公司董事長劉坤億﹅工商投資策進會許炳崑總幹事﹅宏匯集團董事長許崑泰﹅晶華國際酒店集團董事長潘思亮到場祝福。侯友宜致詞表示:「台灣每年娛樂暨媒體業市場規模約155億美元，受疫情影響，OTT影音串流、虛擬實境(VR)、網路廣告、音樂與廣播等服務成長迅速，疫情期間，也激發消費者對網路和數據需求。雖然疫情讓生活須保持社交距離，行動也有所限制，卻讓娛樂媒體產業對於遠距、虛擬、串流及個人化趨勢的功能性提升，開創新的轉捩點，也代表影視娛樂產業的製作輸出和國際接軌的重要性。