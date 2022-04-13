屋主拋售有賺就好、看屋人潮不減 這些區最熱

樂屋網統計3月中古屋買氣指出，相較上月，訪客數、預約看屋數持平，六都看屋熱區大致不變，不過，隨著官方打炒房動作頻繁，資金不夠雄厚的屋主開始抱持著「有賺就好」的心態拋售房屋，預料短線投資的買方將再縮減。

樂屋網表示，上網找屋是購屋者的前期行為，樂屋網站上的訪客與預約看屋數，今年2月曾出現一波高峰，反映在3月六都合計25,257棟，創近11年來同期新高的買賣移轉棟數上。

接續觀察樂屋網3月買方行為，訪客數大約持平，預約看屋數則略降8.69%，不過若是相較去年同期，訪客數微增8.46%，但預約看屋數仍大漲3成4以上，顯見相較去年，房市仍屬熱絡。

細看六都預約看屋熱區，台北市以中山區、北投區、內湖區為主，主要的買方，集中看總價1500萬元到2000萬元的電梯大樓，但500萬元到1000萬元，1到2房的買方比例有稍稍提高；新北市以淡水區、三重區、新莊區為主，總價帶集中在1000萬元到1500萬元的電梯大樓，或500萬元到1000萬元的公寓。

桃園市以南的直轄市，幾乎都集中看總價500萬元到1000萬元的住宅；桃園市買方集中在中壢區、桃園區，佔比分別達26%、21%；台中市北屯區遙遙領先，買方佔比達21%，遠超出第二、第三名的南屯區、西屯區。

台南市則是永康區的電梯大樓或透天別墅最受青睞，佔比也有20%，其次才是佔比約1成左右的東區、安南區，且買方偏好屋齡的趨勢偏新；高雄市則是鳳山區、三民區為看屋熱區，佔比大約都有近15%。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由六都預約看屋熱區可發現，房價基期較高的區域如台北市等，低總價的住宅類型漸漸出線，顯現這些區域的小資族、自住族群買盤比例提升；反觀南部，尤其是台南市等區域，房價基期低，買方預算上更有餘裕，因而選擇屋齡偏新的住宅。