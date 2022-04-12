斗六工業區8家食品大廠攜手 打造集食雲電商新創公司

國內第一個透過產業園區輔導專案籌組的「集食雲」電商平台新創公司，今(12)日正式成立，首波有雲林斗六工業區八家食品大廠入股，預計二年內推展至中部各工業及產業園區，廣邀至少100家食品廠加入。

今天的成立儀式，由經濟部工業局中區工業區管理處執行長劉培毅、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、經濟部加工區管理處長楊伯耕、雲林副縣長謝淑亞、金屬工業研究發展中心董事長林仁益及斗六工業區廠協會前理事長廖憲平等人主持。

活動現場也首次公開「會員廠商招募資訊」，邀請雲林在地優質且具特色的產品供應廠商報名，共同成為集食雲的夥伴。

集食雲初期以斗六工業區為基礎，後續將爭取豐田、元長工業區、雲林科技工業區，和雲林縣優質選拔的雲林良品也能成為策略會員，讓食品產業走出工廠，工業區走進市場，一起建構屬於雲林縣食品通路專屬的市場高速公路。

劉培毅表示，集食雲的成立，開創了國內透過法人協助、而在工業區衍生新創公司的案例，也代表雲林縣食品產業邁入電商品牌元年。

劉培毅強調，斗六工業區是一個食品加工產業集中的聚落，區內相關食品廠商接近50家，許多知名的觀光工廠也座落於此，具備有發展食品加工產業品牌提升的有利條件。

在工業局的支持與指導下，金屬中心於2020年開始執行「產業園區產業輔導創新計畫」，協助建構園區長期產學研合作關係，進而導引政府相關資源，強化園區產業競爭力。

林仁益說，集食雲的成立，代表過去廠商單打獨鬥的時代已經結束，未來將是打團體戰的時代，甚至可藉由這個平台，進軍中國大陸、東南亞及東北亞市場。

目前，入股廠商包括塔吉特千層蛋糕的豐喜食品、以飛燕煉乳聞名的盛發興、零食教父嬌旺製菓、西螺百年企業大同醬油、穀物麥片專家鈺統食品、星巴克巧克力專屬代工廠嘉珍生技、農產品原物料大廠臺旺食品、生機保健食品廠嘉品生技等。

集食雲董事長廖憲平表示，集食雲由原本斗六工業區食在好嘴斗的班底組成，這些優質廠商以3億元資本額的食品製造基礎及客戶群，讓新創公司具備優質的天生基因，擁有完整供應鏈，以及穩定的食品安全。

另外，考量新冠疫情在產業上所帶來的變化，集食雲以數位行銷為基礎，透過金流和物流串聯，讓消費者感受即時性與便利性的雲端數位服務，讓傳統實體銷售製造業，透過數位串流進入到消費者的消費習慣。

廖憲平說，集食雲希望建構消費者全新便利的消費體驗，透過產地直銷與在地電商平台的結合，不僅產品售價可較市面販售便宜20%至25%，消費者也不再受限於只能購買單一類型的產品。