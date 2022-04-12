弟弟派再出招！長榮國際改派鄭深池、陳昭龍為長榮鋼法人代表

長榮集團兄弟協商遙遙無期，經營權開始一戰接一戰，長榮鋼（2211）今（12）日公告，長榮國際改派長榮鋼的法人代表，原來為張國華及柯麗卿，現在改為鄭深池及陳昭龍。

長榮集團經營權之爭愈演愈烈，6日新任長榮國際董事長鄭深池發表聲明後隔一天，長榮集團創辦人張榮發長子張國華立刻發表六點聲明回擊鄭深池，從兩邊的動作及聲明可判斷，雙方不但沒有交集，甚至劍拔弩張；從長榮鋼今天公布的改派名單看起來兩邊協談依舊無交集。

弟弟派拿下長榮國際後，已經確定拿下集團上市公司中再保、未上市的立榮航空主導權，長榮國際何時改派代表，在取得多數席次後的經營策略是否有異動，都是外界觀察的指標。

接下來6月要戰另一家上市公司長榮鋼鐵，在大陸工程集團董事長殷琪支持張國華的情況下，雙方持股數勢均力敵，得靠委託書對決，勝負難料。但可以確定的是，誰拿下長榮鋼鐵就有助於爭奪明年長榮航空（2618）的經營權。

另一位已離職的老臣認為，張國華已經主張如果弟弟願意談，假設買回他手中集團持股，他就退出集團經營，算是釋出善意，但假設雙方持續無交集，各說各話，後果絕對是張家兄弟必須大戰一場，而外界則繼續看兄弟鬩牆。