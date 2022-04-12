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房市買氣未減 冠軍3月營收3.09億元、近七年同期新高

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

冠軍建材（1806）首季合併營收達7.47億元，較去年同期成長26.6%，冠軍表示，公司積極拓展自有大尺寸磁磚、以及引進大板薄磚等具競爭力產品，推升公司不僅單季營收有好表現，3月營收也創下近七年同期新高。

冠軍表示，受惠國內房市交易熱絡，經銷客戶持續加速工程訂單出貨，再加上進口建材供應受船期、缺料及各國疫情影響導致交期不穩定，催生出國內建材需求量提升風潮，不僅3月營收達3.09億元、年增33.2%，創下近七年同期新高，更推升首季營收達7.47億元、年增26.6%。

冠軍表示，受惠台灣建材相關事業銷售動能成長，加上去年至今，公司持續推動「小宅用大磚變豪宅」，積極拓展90 x 90、60 x 120自有大尺寸磁磚、以及引進大板薄磚等具競爭力產品，讓相關產品在裝修市場獲得不錯迴響。

此外，冠軍建材也同步推出SPC（Stone Plastic Composite石塑地板）等地板產品，進一步創造公司銷售表現。

冠軍指出，公司目前在國內業務可分為簽約門市、建築工程等兩大主要銷售業務，分別占第1季國內營收比重為21%、79%；另外，冠軍旗下「冠軍建材」、「馬可貝里」、「安心居」在建材市場擁有不錯口碑，推升冠軍在台灣磁磚市場占有率增加至2021年的30%，今年全國簽約門市數亦進一步攀升至267家。

營收 疫情

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