快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

上曜建設兩大新案交屋挹注 第2季營運看俏

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

上曜建設（1316）今年第1季營收為3.5億元、年增61.1%，上曜表示，首季營運受惠於疫情趨緩，帶動PU樹脂銷售訂單回流，加上旗下「梅菲爾」與「湖美帝璟」開始交屋挹注，不僅首季營運將繳出不錯成績，本季營運料將維持不錯表現。

上曜建設今年首季主要受惠「帝凡內」成屋餘屋銷售，加上聚胺酯樹脂出貨，推升單季營收達3.5億元、年增61.1%。值得注意的是，公司旗下總銷15億元「梅菲爾」已開始交屋，同步帶動第1季營運轉強。

展望今年，上曜將有兩大新案入帳，其中「梅菲爾」已在第1季底開始交屋入帳，另外總銷48億元「湖美帝璟」也將在本季交屋，兩大案將同步帶動單季營運持續維持高檔。

上曜指出，「湖美帝璟」在預售時已售約10億元，尚有38億元成屋餘屋可售，該案將在今年第3季公設完工後開賣，有助於推進下半年營運持續成長。

上曜指出，手中總銷約63億元新案「湖映白」位於台南市安南區樂活路、宜居三路口，目前銷售率達五成，該案已在2月中舉行動土典禮，預計2022年首季底正式動工，全案預計2025年完工。

基地面積達1,717.2坪的「湖映白」，規劃興建共兩棟地上35層、地下6層的SRC制震大樓，總戶數共457戶，坪數二至四房、20至53坪產品。

營收 疫情

延伸閱讀

中華電報喜 市值衝破兆元

誠美材財務體質改善 擺脫虧損

高端餐飲夯 3個月試營入帳逾7千萬！蘭克斯特本周開幕

南市加發低收補助已入帳 再爭取逾2億元布建社福政策

相關新聞

房子土地沒人要？全台未繼承9年增1倍、專家曝原因

根據內政部統計資料顯示，人口快速老化，不動產繼承、未繼承都創下新高。去年底全國未辦理繼承土地高達1.7萬公頃，比金門縣面...

升息加打炒房 首季推案量縮...但房價沒有最高、只有更高

根據591新建案統計，今年首季央行升息、內政部嚴打炒房，使建商推案數、戶數均較去年同期下滑，不過價格仍在漲，全台平均成交...

土城明德段商業區招商 7-ELEVEN、康是美、星巴克進駐

新北市政府今（12）日舉辦「新北市土城區明德段商業用地招商案」投資啟動典禮，規劃打造地下三層、地上七層的商場及辦公室，打...

高雄首宗雙捷運聯開案招商 預計引進180億元資金

仲量聯行協助高雄市政府辦理招商之「高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」今（12）日舉行招商說明會，該案為高雄雙捷運...

台中七期豪宅預售創紀錄 單價上衝9字頭

根據最新實價揭露，位於台中市七期市政北七路的「大陸豐蒔」，24樓戶總面積102.12坪，以總價7,630萬元成交，扣除車...

六角首季淨增40家店 鎖定澳洲、歐美、東南亞

六角（2732）表示，雖然受到兩岸新冠疫情升溫影響，經濟活動減緩導致杭州瑞里的業績下滑，但旗下品牌「Chatime日出茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。