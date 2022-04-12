上曜建設兩大新案交屋挹注 第2季營運看俏

上曜建設（1316）今年第1季營收為3.5億元、年增61.1%，上曜表示，首季營運受惠於疫情趨緩，帶動PU樹脂銷售訂單回流，加上旗下「梅菲爾」與「湖美帝璟」開始交屋挹注，不僅首季營運將繳出不錯成績，本季營運料將維持不錯表現。

上曜建設今年首季主要受惠「帝凡內」成屋餘屋銷售，加上聚胺酯樹脂出貨，推升單季營收達3.5億元、年增61.1%。值得注意的是，公司旗下總銷15億元「梅菲爾」已開始交屋，同步帶動第1季營運轉強。

展望今年，上曜將有兩大新案入帳，其中「梅菲爾」已在第1季底開始交屋入帳，另外總銷48億元「湖美帝璟」也將在本季交屋，兩大案將同步帶動單季營運持續維持高檔。

上曜指出，「湖美帝璟」在預售時已售約10億元，尚有38億元成屋餘屋可售，該案將在今年第3季公設完工後開賣，有助於推進下半年營運持續成長。

上曜指出，手中總銷約63億元新案「湖映白」位於台南市安南區樂活路、宜居三路口，目前銷售率達五成，該案已在2月中舉行動土典禮，預計2022年首季底正式動工，全案預計2025年完工。

基地面積達1,717.2坪的「湖映白」，規劃興建共兩棟地上35層、地下6層的SRC制震大樓，總戶數共457戶，坪數二至四房、20至53坪產品。