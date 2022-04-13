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高捷黃線招商 土地開發上看350億

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

高雄捷運週邊土地開發案，初估開發金額上看350億，成為廠商眼中肥肉！因此高雄市政府也成立廉政平台，監督招商案正常運作。高雄捷運局12日召開捷運黃線包工廠商說明會，共有70多間廠商關注，預計117年前完工。

高捷黃線工程招商

高雄捷運黃線上月經行政院正式核定，總經費達1442億，預計年底前開始動工，盼能於117年完工通車。高雄捷運局12日舉辦統包工程廠商說明會，吸引超過70間國內外廠商到場參與。林欽榮表示，本次黃線工程招標原則採「統包工程」方式，黃線捷運的下一步是將基本設計送至中央審查，預計5月公開給大眾進行閱覽。

高雄捷運黃線又稱為「高雄都會線」，橫跨路線總長約22.91公里，預計設置23座以上的車站，路線行經鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，與目前的紅線與橘線有四個轉乘交點。林欽榮說，黃線完工後，將帶動原本只有十字型的捷運紅、橘線，可望提升紅、橘線17.6%至24.9%運量。

開發金額估350億

此外，捷運週邊土地開發案更成為廠商關注的焦點。高雄市政府辦理「高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案」的招商會，為高雄雙捷運聯開首案。該基地位於苓雅區及鳳山區交會的精華區位，面積約為5450坪，未來開發金額初估上看350億元，帶動就業機會超過6000人。

林欽榮指出，本案是鳳山計畫最後一塊拼圖，位於目前高雄捷運橘線O10衛武營站，未來即將興建的黃線也將通過此站，並成為雙線交會的精華地帶。他說，未來也會興建捷運地下連通，直接連結衛武營藝術文化中心與鳳山首座購物中心「三井LaLaport」。

而擔憂公共工程成為廠商層層套利的白手套，高雄市政府也邀情法務部廉政署、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署、台灣透明組織協會等單位共同成立廉政平台，確保招商程序公平、公正、透明，監督招商案正常運作。

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捷運 林欽榮

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