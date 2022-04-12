貿協設立全台首間「立陶宛商品展示中心」

全台首間「立陶宛商品展示中心」(Lithuania Products Center)於今（12）日於台北世貿一館開幕，立陶宛具有優勢的五大產業製品：食品、雷射、木材、琥珀與生技產業，22個品牌、200項產品皆囊括在內。

貿協董事長黃志芳於開幕致詞指出，台立關係持續升溫，許多立陶宛企業紛紛將台灣視為其拓展亞洲市場的重要據點，貿協已協助超過60家立商與我商媒合，促成多項實質交易；隨探索立陶宛商品成為全民風潮，貿協此次趁勝追擊，今年推出「台立鏈結計畫」，透過線上的「立陶宛專區」平台及線下立陶宛商品展示中心，再搭配26項拓銷與產業合作活動，全力擴大台立經貿交流。

經濟部部長王美花會前受訪時表示，台立貿易額去年約1.7億美元，跟前年比已經增長23%，代表在很短的時間內，台立之間有深度的成長。立陶宛到台灣來的除了食品外，雷射也是其工業上的強項，與台灣也展開深度交流，例如國發會兩億美元的投資基金，以及參訪團、專家團，近期已去立陶宛交流、剛返台。

展示中心開幕活動受到立陶宛方高度重視，立陶宛農業部部長納維卡斯(Mr. Kęstutis Navickas)、立陶宛經濟創新部次長內利屋普希內(Ms. Jovita Neliupšiene)以及駐立陶宛台灣代表處大使黃鈞耀都出席線上致詞，表達支持。

立陶宛食品在市面上已可看到老牌Volfas Engelman啤酒和百年國寶巧克力Rūta，展示中心更進一步展出許多尚未於台灣上市的立陶宛知名品牌，如VIKTORIJA 餅乾、MALSENA 燕麥/麵粉/即時粥，立陶宛小朋友愛吃的CERERA穀片，以及包裝具設計特色的LA NAYA巧克力；飲品方面則有 BOSCA的特調酒與Pakruojis Manor Distillery 的利口酒等。

另外，也能欣賞到最具代表性的立陶宛傳統特色產品如原木地板、琥珀製品等藝品；而立陶宛雷射科技享譽國際，展示中心也有來自立陶宛Lilit的飛秒雷射機器，及立陶宛最大的有機美妝品牌BIOK旗下產品包含各式水果、香草風味牙膏及美妝保養品。

至於國內疫情確診數不斷增高，是否影響會展，黃志芳指出，所有會展都遵循指揮中心規定來辦理，今年到目前為止已經成功辦理台北國際工具機展、台灣國際工具機展聯展，也成功辦理台北國際自行車展，所有展覽的防疫措施都非常到位，未來會配合指揮中心政策全力做好防疫，會展中心也引進最新的防疫技術跟科技，像無接觸式的出入展場，甚至現場都有防疫消毒的自動機器人巡場，不至於受到太大影響。