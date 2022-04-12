上緯：風機拉貨潮可能遞延到Q2

風電材料供應商上緯投控（3708）在今（12）日法說會中表示，風電裝機主力中國大陸每年第4季是裝機高峰，因此以往上緯出貨下半年較旺，然而去年起當地疫情致出貨速度減緩，或許今年4月疫情和緩後，會有一波拉貨潮，可能在第2季營收顯現效應；惟上海封城是中國大陸防疫政策指標，還須緊密觀察情況。

上緯是高性能樹脂、碳纖維供應商，其材料應用於風機扇葉、新能源車等領域，去年因疫情中國大陸暫緩風機建置、原料成本上漲侵蝕獲利，毛利率大降至12.51%，淨利較去年重挫70.3%、來到1.86 億元，稅後每股盈餘（EPS）2.01 元、較去年大減4.81元。

去年因原物料飆漲重傷上緯獲利的情況，今年應不會再重演。上緯董事長蔡朝陽預估，今年環氧樹脂報價應在每噸25,000～23,000人民幣區間震盪。公司耕耘未來，如可回收環氧樹脂的研究，因國際重視減碳與環境問題，而退役的巨大的風機葉片多被掩埋、焚燒，極少數做成藝術品，現在已經有2025年禁止掩埋法的聲音，大風電場計劃2040起全面採用可回收葉片，上緯推出「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」具備減碳與循環經濟的技術因應，蔡朝陽介紹，EzCiclo 則保有熱固性環氧樹脂之物化性、加工特性等優點，更能以極低的回收碳足跡過程，將回收物重複使用在原來應用領域，為100%循環再利用的全球革命性創新。此外，也在 CCUS(碳捕捉、再利用及封存)、碳纖複材低碳回收技術投入資源，希望成為碳中和的減碳專家。

上緯能夠優化生產工序的新材料「HYVER樹脂」製成的風機葉片，已通過2家中國大陸生產商認證，3月底正式完成測試，另有可回收熱固材料開始與客戶談判，計劃與合資方台塑（1301）共同開拓業務，有望於今年第3、4季開始貢獻營收。