不銹鋼中厚板主力廠有益鋼鐵2員工染疫 不影響產銷

不銹鋼中厚板主力廠有益鋼鐵（9962）今（12）日公告，有2位員工染疫，公司全面配合衛生單位指示進行全廠消毒，但不影響產銷。

有益鋼鐵總經理張睿芯表示，2位員工確診COVID-19，因應措施首先配合衛生單位指示，進行相應處置，並每日針對 全廠區進行消毒。此外，本公司主動購買快篩試劑，提供全體員工完成檢測。

張睿芯強調，此事件不影響公司正常營運及生產。

有益鋼鐵為國內不銹鋼中厚板專業廠，營運獲利表現亮眼，去年獲利攀峰，經營團隊更著手進行生產設備提升5年計畫，包含廠房與硬體設施改造、設備升級與節能化、自動化機構導入等，同時為ESG永續進行準備。

法人指出，有益鋼鐵充分掌握市場資訊，制訂滾動式採購與行銷策略。去年因疫情全球海運塞港，加上物流費用與外銷成本大幅攀升，隨即調整鎖定國內市場，一方面穩固深耕既有客戶，更積極開發新客源、重新連結停滯客戶，內銷出貨量大幅成長22%。

另一方面，鎳價走揚不銹鋼行情增溫，受惠風電及光電的需求，不銹鋼中厚板銷售大幅成長，有益外銷通路進到19個國家，成功開發88家新客戶，足跡遍及歐洲、亞洲、非洲以及南美洲，並逐年增加出口占比，鞏固不敗的競爭優勢，有益鋼鐵營運走在上坡路，獲利創三年新高，中長期看俏。