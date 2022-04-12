升息加打炒房 首季推案量縮...但房價沒有最高、只有更高

根據591新建案統計，今年首季央行升息、內政部嚴打炒房，使建商推案數、戶數均較去年同期下滑，不過價格仍在漲，全台平均成交價比去年同期上漲18%、來到每坪47萬元。

591新建案統計，全台Q1總銷金額為4439.57億，季減1成4，年增約2成；推案個數則是377件，戶數約2.5萬，與上季或去年同期相比，減幅1至2成，顯示建商推案力道略轉保守；房價方面則無懼大環境變化，除台北市外，其餘新北、桃竹及中南部等地，在原物料價格波動及基本面等因素下，新建案開價都有1到4成的年增幅，相當驚人。

尤其新竹以南漲勢都相當驚人，其中新竹縣市單季建案成交價狂漲28%，較去年同期已大漲57%。台南市第一季單季上漲13%，短短一年上漲49%；台中年漲幅也達41%。高雄第一季較上季上漲5%，漲勢趨緩，和去年同期相比，漲幅仍達37%。

591新建案分析，今年房市面臨多空紛擾，國際上除了有烏俄戰爭、通膨等黑天鵝，造成原物料供給緊繃，國內亦面臨預售屋禁止換約、央行升息等衝擊，導致建商推案態度普遍保守；至於房價則是「沒有最高，只有更高」，不少買方在抗通膨心態下積極進場，反讓部分區域新案供不應求，帶動房價持續走揚。