快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

升息加打炒房 首季推案量縮...但房價沒有最高、只有更高

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

根據591新建案統計，今年首季央行升息、內政部嚴打炒房，使建商推案數、戶數均較去年同期下滑，不過價格仍在漲，全台平均成交價比去年同期上漲18%、來到每坪47萬元。

591新建案統計，全台Q1總銷金額為4439.57億，季減1成4，年增約2成；推案個數則是377件，戶數約2.5萬，與上季或去年同期相比，減幅1至2成，顯示建商推案力道略轉保守；房價方面則無懼大環境變化，除台北市外，其餘新北、桃竹及中南部等地，在原物料價格波動及基本面等因素下，新建案開價都有1到4成的年增幅，相當驚人。

尤其新竹以南漲勢都相當驚人，其中新竹縣市單季建案成交價狂漲28%，較去年同期已大漲57%。台南市第一季單季上漲13%，短短一年上漲49%；台中年漲幅也達41%。高雄第一季較上季上漲5%，漲勢趨緩，和去年同期相比，漲幅仍達37%。

591新建案分析，今年房市面臨多空紛擾，國際上除了有烏俄戰爭、通膨等黑天鵝，造成原物料供給緊繃，國內亦面臨預售屋禁止換約、央行升息等衝擊，導致建商推案態度普遍保守；至於房價則是「沒有最高，只有更高」，不少買方在抗通膨心態下積極進場，反讓部分區域新案供不應求，帶動房價持續走揚。

建案 建商

延伸閱讀

首季新竹以南新案房價繼續漲 一表看恐怖漲勢

買預售屋很虧？ 他分析4種「近期買不合適」的情況

打炒房難解房價高漲 李文科：政府應穩定地價物價並藏富於民

黃啟倫：打炒房 政府不管晴天雨天都在收傘

相關新聞

房子土地沒人要？全台未繼承9年增1倍、專家曝原因

根據內政部統計資料顯示，人口快速老化，不動產繼承、未繼承都創下新高。去年底全國未辦理繼承土地高達1.7萬公頃，比金門縣面...

升息加打炒房 首季推案量縮...但房價沒有最高、只有更高

根據591新建案統計，今年首季央行升息、內政部嚴打炒房，使建商推案數、戶數均較去年同期下滑，不過價格仍在漲，全台平均成交...

土城明德段商業區招商 7-ELEVEN、康是美、星巴克進駐

新北市政府今（12）日舉辦「新北市土城區明德段商業用地招商案」投資啟動典禮，規劃打造地下三層、地上七層的商場及辦公室，打...

高雄首宗雙捷運聯開案招商 預計引進180億元資金

仲量聯行協助高雄市政府辦理招商之「高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」今（12）日舉行招商說明會，該案為高雄雙捷運...

台中七期豪宅預售創紀錄 單價上衝9字頭

根據最新實價揭露，位於台中市七期市政北七路的「大陸豐蒔」，24樓戶總面積102.12坪，以總價7,630萬元成交，扣除車...

六角首季淨增40家店 鎖定澳洲、歐美、東南亞

六角（2732）表示，雖然受到兩岸新冠疫情升溫影響，經濟活動減緩導致杭州瑞里的業績下滑，但旗下品牌「Chatime日出茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。