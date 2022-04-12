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房子土地沒人要？全台未繼承9年增1倍、專家曝原因

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。業者提供
示意圖。業者提供

根據內政部統計資料顯示，人口快速老化，不動產繼承、未繼承都創下新高。去年底全國未辦理繼承土地高達1.7萬公頃，比金門縣面積還要大，未辦理繼承建物面積達59.7萬坪，相當於5.3棟台北101大樓，推估全台未辦理繼承的不動產價格遠超過千億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，人口持續老化，越來越多人遇到不動產繼承的問題，早年長輩孩子生得多，若生前沒有妥善規劃好遺產分配，等到真正要辦理繼承時，就可能遇到親屬間意見不同的問題，不動產繼承最難解決的還是人的問題。

內政部統計年報顯示，2021未繼承的土地有1.7萬公頃，較2013年增加近一倍，且未繼承的建物面積更達59.7萬坪，也較2013年增加超過一倍，反映人口老化的趨勢正在加劇，且去年繼承移轉登記6.3萬棟也創下歷史新高。

這些未繼承的不動產的價值驚人，統計至今年4月1日，台北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有19,149筆，面積逾315公頃；建物2,425棟，依111年公告土地現值計算高達808億餘元。

新北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有11.4萬筆，面積逾3591公頃，桃園市與台南市也都有超過1千公頃土地無人繼承，統計全台因逾期未辦繼承登記的不動產價值，遠遠超過千億元。

曾敬德指出，常見未辦理繼承的原因包括有，找不到繼承人、繼承人之間意見不和、不動產位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素，隨時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。

主管機關建議，如果無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。曾敬德補充，由於房地合一上路後稅制變得更為複雜，關於被繼承人取得不動產的時間問題與繼承人日後出售的稅務規劃等，建議都先跟專業人士洽詢。

資料來源／內政部
資料來源／內政部

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