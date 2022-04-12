房子土地沒人要？全台未繼承9年增1倍、專家曝原因

根據內政部統計資料顯示，人口快速老化，不動產繼承、未繼承都創下新高。去年底全國未辦理繼承土地高達1.7萬公頃，比金門縣面積還要大，未辦理繼承建物面積達59.7萬坪，相當於5.3棟台北101大樓，推估全台未辦理繼承的不動產價格遠超過千億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，人口持續老化，越來越多人遇到不動產繼承的問題，早年長輩孩子生得多，若生前沒有妥善規劃好遺產分配，等到真正要辦理繼承時，就可能遇到親屬間意見不同的問題，不動產繼承最難解決的還是人的問題。

內政部統計年報顯示，2021未繼承的土地有1.7萬公頃，較2013年增加近一倍，且未繼承的建物面積更達59.7萬坪，也較2013年增加超過一倍，反映人口老化的趨勢正在加劇，且去年繼承移轉登記6.3萬棟也創下歷史新高。

這些未繼承的不動產的價值驚人，統計至今年4月1日，台北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有19,149筆，面積逾315公頃；建物2,425棟，依111年公告土地現值計算高達808億餘元。

新北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有11.4萬筆，面積逾3591公頃，桃園市與台南市也都有超過1千公頃土地無人繼承，統計全台因逾期未辦繼承登記的不動產價值，遠遠超過千億元。

曾敬德指出，常見未辦理繼承的原因包括有，找不到繼承人、繼承人之間意見不和、不動產位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素，隨時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。