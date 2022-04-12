房價回跌遙遙無期？ 房仲專家：「價漲量縮」恐成定局

今年以來營造工程物價指數年增率月月飆升，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，短期搶工、搶料，絕對會形成新案成本向上飆升的壓力。再加上連續升息的成本、土建融限縮及政策打炒房可能造成的損失，建商都沒有回調價格餘地，價漲量縮恐成定局。

再從中長期來看，黃舒衛指出，俄烏戰爭開啟有史來最大規模的經濟制裁措施，去全球化、打破比較利益( Comparative Adavntage )，勢必形成以國家、聯盟為核心的成本扭曲投資行為，被層層轉嫁的結果，終端價格欲小不易。

黃舒衛表示，還有中國大陸為了壓制溫室氣體排放，開放進口廢鋼，所形成搶料，以及去年聯合國氣候變遷大會之後，國發會也於3月底公布2050淨零碳排路徑規劃，預期原物料生產成本的增加，也都會出現結構性的成本價格抬升，未來營造工程的材料成本只會越墊越高，所以營建業沒有頭過身就過的僥倖，開始面臨到不得不轉型的挑戰。

同時，黃舒衛也提醒，營造工程物價指數持續飆升，也反映出營建業最大的風險在於成本漲幅超越預期售價漲幅、侵蝕利潤，甚至可能出現入不敷出或是停工、爛尾的現象，特別值得消費者、金融機構、主管機關留意。

另再以需求面、供給面觀察，黃舒衛指出，從需求面來看，中美貿易衝突、疫情、俄烏戰爭都引發全球供應鏈重組的潮流，也深化短鍊、產業在地化的投資趨勢，根據內政部統計2020年全台建築物開工樓地板面積達980坪，其中工業、倉儲類也達223萬坪，都是有統計數字以來新高，光是台灣本土的需求就十分強勁。

若從供給面來看，黃舒衛表示，主計總處編制的營造工程物價指數包含材料及勞務等兩大類，其中材料費的權重佔60.13%，勞務類則佔39.86%，約六比四，因此原物料價格的波動是影響造價成本的關鍵。

黃舒衛進一步分析，材料費裡面佔比最高的是包括鋼筋、型鋼等金屬製品，約佔19.5%，是最主要的材料支出。然而國際鋼鐵供給缺口擴大，而且中國大陸於2020年12月31日公告開放進口廢鋼，等於吸納全球廢鋼供應，更造成數量短缺、價格三級跳的現象，因此使得營造工程物價材料類供需失衡更為嚴峻，直接刺激成本節節攀升、居高難下。