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土城明德段商業區招商 7-ELEVEN、康是美、星巴克進駐

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
新北市政府今（12）日舉辦「新北市土城區明德段商業用地招商案」投資啟動典禮，規劃打造地下三層、地上七層的商場及辦公室，引入統一集團7-ELEVEN、康是美、星巴克等知名品牌進駐，估計2025年底完工。新北市經發局提供
新北市政府今（12）日舉辦「新北市土城區明德段商業用地招商案」投資啟動典禮，規劃打造地下三層、地上七層的商場及辦公室，引入統一集團7-ELEVEN、康是美、星巴克等知名品牌進駐，估計2025年底完工。新北市經發局提供

新北市政府今（12）日舉辦「新北市土城區明德段商業用地招商案」投資啟動典禮，規劃打造地下三層、地上七層的商場及辦公室，打造「土城新人文與科技薈萃之地」，引入統一集團7-ELEVEN、康是美、星巴克等知名品牌進駐，估計2025年底完工、投資金額逾7.5億元、創造200個就業機會。

新北市副市長謝政達表示，明德段商業用地位於土城暫緩發展區，經過軍事用地解禁，透過市地重劃整體開發，將提供區域內更完善的公共設施。該區域坐擁板南線、萬大線雙捷運及國道3號等交通之便，再加上周邊科技產業蓬勃發展、吸引人口移居就業，儼然形成在地生活圈，共同打造宜居城市。

統一超商首度投資地區商業中心，並在土城建立新北企業營運總部，成為市府造鎮夥伴，並以「連鎖品牌」、「消費智能」及「活絡商辦」為核心定位，整合集團資源，引進7-ELEVEN、康是美及星巴克等知名品牌進駐商業空間。

經發局補充，新北市政府共建置十處新創基地，土城區除了以製造業數位轉型計畫，引導傳產發展智慧製造，同時也將著眼於吸引新創產業的進駐，如員和段青年社會住宅的「新北科技新創基地」，配合「產業升級智慧製造」，預計招募AI、5G、雲端計算、物聯網等科技新創團隊進駐。

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