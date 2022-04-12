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高雄首宗雙捷運聯開案招商 預計引進180億元資金

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
「高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」。圖／仲量聯行提供
「高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」。圖／仲量聯行提供

仲量聯行協助高雄市政府辦理招商之「高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」今（12）日舉行招商說明會，該案為高雄雙捷運聯開首案，基地位於高雄東區門戶的苓雅區及鳳山區交會精華區位，面積約5,500坪，未來軌道經濟起飛，衛武營特商區與台鐵機廠兩處基地共生發展形成形成「鳳山中城」Twin-Midtown等發展策略，帶動區域藝術雙核心發展。

高雄市副市長林欽榮指出，本案是鳳山計畫最後一塊拼圖，捷運黃線去年底已通過綜合規劃審查，將於今年底動工興建，117年完工通車，與捷運橘線O10衛武營站交會，成為雙捷運交會基地，並運用完善的捷運地下連通道通達衛武營藝術文化中心、三井LaLaport。

考量區域整體完善機能發展，未來投資人商業設施規劃面積不得小於容積樓地板面積30%，以導入藝文商業空間、藝術團體表演場域、產業辦公空間、休閒商業及景觀住宅等多元機能，享受到站即到家、到店的便利服務機能及孕育藝術人才搖籃。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，該案享有衛武營國家藝術中心及70公頃開放綠地空間、緊鄰高雄國軍總醫院，且三井Lalaport預計116年開幕營運，未來加上本案的商業設施、藝文活動及住宅設施，將成為高雄市獨一無二且適合全齡化的友善生活場域。

該案亦首創全台權益分配採領取價值權利金之聯開案，兼顧挹注捷運軌道建設基金及整體區域發展雙重發展原則下，土地所有人權益分回價值中以50%領回房地、50%領取價值權利金規劃，且對於領回房地部分投資人亦可選擇回租、以價值權利金買回房地，整體規劃運用。

趙正義指出，高雄捷運未來在輕軌成圓、捷運黃線興建之下，路網由過去十字路網進化成網狀路網，捷運便利性及可及性大幅提升，具有雙捷運及緊鄰國道一號區位優勢的本案基地，預計興建約8.4萬坪樓地板面積開發大樓、引進約180億元資金，創造約6,000人就業機會，將成為地區新地標建築。

「高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」案已於3月30日正式公告招商，招商期程5個月至8月30日截標，預計111年第四季選出最優申請人及完成簽約作業。

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