快訊

小學作業改1錯字 全網看不出答案大崩潰

六角首季淨增40家店 鎖定澳洲、歐美、東南亞

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
日出茶太2022印尼新展店門市。業者提供
日出茶太2022印尼新展店門市。業者提供

六角（2732）表示，雖然受到兩岸新冠疫情升溫影響，經濟活動減緩導致杭州瑞里的業績下滑，但旗下品牌「Chatime日出茶太」第1季門市仍有淨增40家的表現，穩固領先地位，新展店地區鎖定在澳洲、歐美與東南亞市場。

六角表示，今年全球部份地區雖仍受到疫情干擾，但多數國家的經濟活動已回到常軌，因此持續展店，以第1季業績來看，雖因兩岸新冠疫情升溫，使合併營收較去年同期略減，但「Chatime日出茶太」淨增家數擴大，可望明顯挹注高毛利的加盟權利金收入，加上集團持續進行開源節流，首季獲利表現正向可期。

「Chatime日出茶太」在全球各地市場中，今年以來成長表現最佳為澳洲子公司，六角表示，由於當地的新冠疫苗接種率在全球名列前茅，經濟生活幾乎已恢復正常，澳洲2月總經數據零售銷售額飆升9.1％，為歷史次高紀錄，澳洲子公司Chatime Group3月也交出年成長超過四成的亮麗成績單。

此外，在內需力道復甦強勁下，「Chatime日出茶太」已成功搶灘沖泡飲品市場，第1季已有四款沖泡式奶茶在澳洲龍頭超市Woolworths超市上架販售，且市場反應銷售熱烈，為公司增添新的營收成長動能。

展望今年，「Chatime日出茶太」力拼總店數目標為1,500家，旗下天恩粉圓營運表現亦可望同步提升，且隨著兩岸因疫情而影響的經濟活動逐步恢復下，預期杭州瑞里與王座國際營收將可望逐步回溫，整體營運將隨景氣復甦，重返成長軌道。

延伸閱讀

澳洲規格2022 Honda HR-V細節發表！提供兩種動力選擇

康霈獲美國FDA 罕病二期臨床許可 今年將登興櫃

美總統拜登透露擬5月首訪亞洲 規劃5月24日赴日本

網球／堅持不打疫苗無緣多場賽事 約克維奇坦承身心受煎熬

相關新聞

首季新竹以南新案房價繼續漲 一表看恐怖漲勢

今年首季央行升息，內政部推出打炒房五重手，591新建案統計，建商推案個案數、戶數均較去年同期下滑，不過，價格仍在漲，全台...

衛武營5千坪聯開基地招商 高雄20多家廠商到場

高雄首件雙捷運衛武營站聯合開發案3月底公告上網，今天捷運局舉辦高雄場招商說明會，吸引20多家廠商到場。此案將打造辦公大樓...

療癒系住宅崛起 大員林生活圈莊園型電梯別墅獲關注

疫情帶動「療癒系」住宅崛起，根據最新市調發現，彰化大員林生活圈的莊園型電梯別墅社區，由於地理位置靠近台中，加上交通便捷，...

統一進駐土城重劃區 興建複合商場投資7.5億

位在土城重劃區內，一塊占地0.18公頃的國產署土地，周邊鄰近土城長庚醫院、板南線，統一超商看準當地未來發展，與新北市經發...

台塑四寶 Q1大賺513億

台塑四寶昨（11）日公布3月營收暨首季自結財報，首季稅後合計大賺513.4億元，雖然年減19%，但仍較前一季增加12.9...

台塑、台 化樂觀本季

台塑四寶昨（11）日釋出營運展望，以台塑及台化對本季最樂觀，預期不畏經濟成長減緩，單季營收仍會優於上季。南亞及台塑化雖面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。