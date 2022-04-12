六角首季淨增40家店 鎖定澳洲、歐美、東南亞

六角（2732）表示，雖然受到兩岸新冠疫情升溫影響，經濟活動減緩導致杭州瑞里的業績下滑，但旗下品牌「Chatime日出茶太」第1季門市仍有淨增40家的表現，穩固領先地位，新展店地區鎖定在澳洲、歐美與東南亞市場。

六角表示，今年全球部份地區雖仍受到疫情干擾，但多數國家的經濟活動已回到常軌，因此持續展店，以第1季業績來看，雖因兩岸新冠疫情升溫，使合併營收較去年同期略減，但「Chatime日出茶太」淨增家數擴大，可望明顯挹注高毛利的加盟權利金收入，加上集團持續進行開源節流，首季獲利表現正向可期。

「Chatime日出茶太」在全球各地市場中，今年以來成長表現最佳為澳洲子公司，六角表示，由於當地的新冠疫苗接種率在全球名列前茅，經濟生活幾乎已恢復正常，澳洲2月總經數據零售銷售額飆升9.1％，為歷史次高紀錄，澳洲子公司Chatime Group3月也交出年成長超過四成的亮麗成績單。

此外，在內需力道復甦強勁下，「Chatime日出茶太」已成功搶灘沖泡飲品市場，第1季已有四款沖泡式奶茶在澳洲龍頭超市Woolworths超市上架販售，且市場反應銷售熱烈，為公司增添新的營收成長動能。

展望今年，「Chatime日出茶太」力拼總店數目標為1,500家，旗下天恩粉圓營運表現亦可望同步提升，且隨著兩岸因疫情而影響的經濟活動逐步恢復下，預期杭州瑞里與王座國際營收將可望逐步回溫，整體營運將隨景氣復甦，重返成長軌道。