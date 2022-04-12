療癒系住宅崛起 大員林生活圈莊園型電梯別墅獲關注

疫情帶動「療癒系」住宅崛起，根據最新市調發現，彰化大員林生活圈的莊園型電梯別墅社區，由於地理位置靠近台中，加上交通便捷，獲得當地企業主及自營商的高度關注，市場買氣持續升溫。

疫情席捲全球超過兩年，截然不同的新生活型態已經來臨，面對工作、就學、社交及消費眾多形式的改變，高資產族群對於「家」的環境與空間產生新的需求，格外關注兼具度假、防疫等多樣功能的「療癒系」住宅。

業者指出，一場疫情改變社交距離，「家」被重新定位，人們更多時間得待在家工作、學習、烹飪、運動、娛樂，不只與外界需要距離，家庭成員之間也需要空間。

居住環境的人口密度，以及是否具備良好的陽光與空氣，是否能輕易地接觸自然植栽跟綠意，城市中的大樓產品已非首選，有不少高資產族群興起想在交通便捷、好山好水的衛星城鎮蓋別墅、自力建屋的想法。

然而，受限土地成本高漲、缺工缺料等影響，一般人要想自力建屋越發困難，加上獨棟別墅有安全、維護成本等考量，精打細算下，已成屋的莊園型社區別墅最可快速入手，能立即因應時代所需的防疫功效，也能滿足家庭成員退休、度假等需求。

細數中台灣衛星城市，能供給莊園型電梯別墅社區的城鎮相當稀有，近期又以員林為中心的「大員林生活圈」房市最為蓬勃發展，吸引品牌建商積極搶進。

員林除了交通便捷之外，更因「億萬富豪密度全台最高」而聞名全台，串連臨近鄉鎮如大村、社頭、田尾、永靖等地產業聚落，企業主、自營商對電梯別墅的剛性需求，讓員林近期推案熱度不減。

占地2,002坪、擁有私家休閒會館的電梯別墅「藏風莊園」，在這波員林房市熱潮中成為焦點，關鍵在於此案戶戶擁私人庭園、前院停車、戶戶七大房(含四套房)、公私領域皆寬敞明亮。

再加上建商悉心為社區打造微森林生態池、網球場、健身房、發呆亭、高爾夫球果嶺等設施，對於重視生活格局、講求身心靈平衡或熱愛自然休閒的企業主而言，能入住如此林蔭環繞、流水環抱的居住環境，格外舒心、療癒。

特別是此案地屬彰化八卦山脈，水質甘甜、純淨無染，離大葉大學、台豐高爾夫球場僅約5分鐘車程，也可快速接軌台中環線74號快速道路與國道3號、國道1號近距離交會，車程30分鐘享受大台中生活圈的舒適便利。

再加上「藏風莊園」整棟別墅採用中華電信雲端智慧管理系統，遠端監控視訊，全天候24小時警衛巡邏管理，還有瓦斯偵測等多項防災、防盜設施，是一座結合智慧科技與自然人文的休閒生活別墅，充分回應現代人對於養生、休閒住宅的需求。

市場分析，員林市近期推案透天社區都在700坪以內，面寬7米為市場主流，「藏風莊園」基地逾2,000坪，僅規劃20戶頂級別墅，面寬12至17米，相當於市場上產品兩倍寬，坪數規劃為地坪97至106坪、建坪131至158坪，尺度與格局都是市場少見。