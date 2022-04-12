統一進駐土城重劃區 興建複合商場投資7.5億

位在土城重劃區內，一塊占地0.18公頃的國產署土地，周邊鄰近土城長庚醫院、板南線，統一超商看準當地未來發展，與新北市經發局簽約興建樓高7層複合商場，投資達7.5億元，今舉辦啟動儀式。新北市副市長謝政達表示，此區域透過市地重劃整體開發，將提供區域內更完善公共設施。

新北市府今舉辦「新北市土城區明德段商業用地招商案」投資啟動典禮，由新北市副市長謝政達、統一超商，以及財政部國產署長曾國基宣布招商案投資正式啟動。規劃打造地下3層、地上7層商場及辦公室，並引入統一集團7-ELEVEN、康是美、星巴克等知名品牌進駐，估計2025年底完工、投資金額逾7.5億元、創造200個就業機會，並以打造「土城新人文與科技薈萃之地」為目標。

新北市副市長謝政達表示，市府持續透過產業政策「國際投資鏈結」、「創造產業空間」、「產業加值輔導」、「深化平台效益」以及「庶民經濟躍升」等五大面向翻轉新北。更以發展六大區域為核心，創造更多產業空間，例如該基地位於土城暫緩發展區，經過軍事用地解禁，透過市地重劃整體開發，將提供區域內更完善的公共設施。

該區域具有交通便捷的優勢，除了擁板南線、萬大線雙捷運，且鄰近國道3號、台65線兩大快速道路系統，還有明年預計動工的國3北土城交流道；鄰近土城醫院，提升優良住宅環境及醫療資源，滿足民眾生活機能需求；再加上周邊科技產業蓬勃發展、吸引人口移居就業，儼然形成在地生活圈，共同打造宜居城市。