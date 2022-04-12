量縮價漲！Q1全台新案總銷4439億元 一表看七都漲勢

國內升息、打炒房，國際通膨、烏俄戰爭，不確定性大增，據數字科技(5287)旗下的591新建案統計，今年Q1全台新進場建案總銷金額為4439.57億元，季減14%，年增29%，推案個數377件，年季雙減1成左右，不過房價仍漲，全台新案成交價來到每坪47萬元，年增18%。

591新建案分析，今年房市開季即面臨多空紛擾，國際上除了有烏俄戰爭通膨等黑天鵝，造成原物料供給緊繃；國內亦面臨預售屋禁止換約、央行升息等衝擊，導致建商推案態度普遍保守。

房價方面，「沒有最高，只有更高」，除台北市外，其餘新北、桃竹及中南部等地，在原物料上漲及基本面需求旺盛等因素下，新建案開價有1到4成的漲幅，尤其不少買方在抗通膨等預期心態下積極進場，反讓部分區域新案出現供不應求的情形，帶動房價持續走揚。

台北市首季推案個數34件，季減24%，年增10%，房價高漲、大量體指標案支撐下，總銷金額達1066.6億元，季增16%，年增89%，除蛋黃區，大安、中山均貢獻百億量能外，本季黑馬為北投區，憑藉北士科議題發酵，引起建商搶進，量能激增，一口氣推出9案，達百億案量以上，較去年同期暴增超過1倍。

新北市推案個數49件，季減11%，年減17%，總銷金額968.4億元，季增1%、年增8%，火力多集中在新莊、土城等擁有重劃腹地的行政區，其中新莊貢獻超過320億元案量，占新北整體總銷逾三分之一，本季看點則是位於副都心，由「林口王」亞昕推出的指標案「亞昕森中央」，該案共規劃建物兩棟，擁有住宅、商辦等多款產品，總銷達120億元，目前開價約落在7字頭，日後有望挑戰區域新高。

桃園市推案個數77件，季增10%，年增13%，為七都第一，總銷金額675.74億元，季減45%、年增10％，首季因缺乏大量體指標案支撐，案量縮水，但小量體新案遍地開花，個數增加。

新竹縣市推案個數45件，較上季持平，年增7%，總銷金額299.6億元，季減12%，年增35%，專家分析，新竹挾著科技業與人口紅利優勢，買氣始終強勁，不僅各項指標均迎來正成長，購屋熱區如竹北等地更因新案供不應求，出現價格大幅上漲的情形。

至於近年房市火燙的台中，市場觀望氛圍濃厚，推案引擎熄火，如機捷G0特區、台中港重劃區等發展中區塊，在買方態度轉趨保守下熱度冷卻；相形之下，部分機能和地段兼備的區域氣勢依然無損，尤其是以北屯區十四期和西屯區水湳特區兩地最具代表性。

以北屯區十四期為例，在剛需刺激下，房價儼然是「蛋白漲成蛋黃」，當地新案行情普遍來到4、5字頭，最高甚至上看6字頭，漲勢相當驚人。

南台灣方面，台南因缺工、土地成本上漲過快等情況未見好轉，推案市場仍是一片冷清，加上今年尚有打炒房、升息等不確定變數，建商普遍傾向成屋再售，原有的推案計畫也一延再延，各項推案指標與上季相比均持續下滑。