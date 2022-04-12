首季新竹以南新案房價繼續漲 一表看恐怖漲勢
今年首季央行升息，內政部推出打炒房五重手，591新建案統計，建商推案個案數、戶數均較去年同期下滑，不過，價格仍在漲，全台平均成交相較去年同期上漲18%，來到每坪47萬元。
新竹以南漲勢都相當瘋狂，其中新竹縣市單季建案成交價狂漲28%，較去年同期已大漲57%，將近六成。台南市第一季單季上漲13%，短短一年上漲49%；台中年漲幅也在四成以上，達41%。高雄第一季較上季上漲5%，漲勢趨緩，和去年同期相比，漲幅仍達37%。
根據591新建案調查，今年Q1新進場建案377件，戶數約2.5萬，無論是與上季或去年同期相比，皆有1至2成減幅，總銷金額約4439億元，季減1成4，不過和去年同期相比年增約2成。
591新建案分析，今年房市開季即面臨多空紛擾，國際上除了有烏俄戰爭、通膨等黑天鵝，造成原物料供給緊繃；國內亦面臨預售屋禁止換約、央行升息等衝擊，導致建商推案態度普遍保守。
房價方面則是「沒有最高，只有更高」，尤其不少買方在抗通膨等預期心態下積極進場，反讓部分區域新案出現供不應求的情形，帶動房價持續走揚。
台北市首季推案個數雖季減2成，但總銷金額在房價高漲，且大量體指標案支撐下，仍突破千億元大關，除了大安、中山等蛋黃區貢獻百億量能，本季黑馬北投區一口氣推出9案，釋放超過百億案量，較去年同期暴增超過1倍。
新北市今年推案火力集中在新莊、土城等擁有重劃區的行政區。新莊案量便超過320億元，占新北整體總銷逾三分之一，其中指標案「亞昕森中央」，規劃住宅、商辦等產品，總銷達120億元，目前開價約落在7字頭，挑戰區域新高。
桃園市小量體新案遍地開花，推案個數77件、戶數6,819戶，在七都高居第一，不過相較上季總銷縮水達4成5。
新竹縣市本季推案總銷約300億，較上季略減，但較去年同期仍大增35%，主要是挾著科技業與人口紅利等優勢，新竹買氣始終強勁，購屋熱區如竹北等地更因新案供不應求，出現價格大幅上漲的情形。
台中機捷G0特區、台中港重劃區等發展中區塊，在買方態度轉趨保守下熱度冷卻，但北屯區十四期和西屯區水湳特區推案仍旺，以北屯區十四期為例，房價「蛋白漲成蛋黃」，當地新案行情普遍來到4、5字頭，最高甚至上看6字頭，漲勢相當驚人。
台南因缺工、土地成本上漲過快等情況未見好轉，加上今年尚有打炒房、升息等不確定變數，建商普遍傾向成屋再售，原有的推案計畫也一延再延，各項推案指標與上季相比均持續下滑。不過，房價仍持續上揚。
高雄擺脫去年第四季低潮，個案數、總銷及戶數的季增幅均名列七都第一。其中鳳山區首季一口氣有9案推出，案量多達50億元；過往幾無新案推出的鹽埕區，亦迎來罕見的百億指標案「港灣1號院」，目前開價還未公布，市場傳出約落在5字頭，有望刷新當地新高。
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