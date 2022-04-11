統一超多引擎發威 3月、首季營收雙創新高

鮮食、冰品、咖啡、網購、超取多引擎發威！統一超（2912）公告年3月合併營收232.09億元，較去年同期增加4.8%，單月營收創同期新高，第1季累計營收677.3億元、年增4.1%，創單季新高。展望後市，公司藉由OPEN POINT會員生態圈串接虛實消費體驗，可望降低疫情干擾，營運樂觀可期。

3月台灣7-ELEVEN積極掌握換季體感商機，並推出全新西式料理品牌「Ohlala」強化鮮食差異化經營，藉由OPEN POINT會員生態圈積極發展數位快商務與異業結盟等助攻業績成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN在當地疫情減緩、營運模式調整帶動下，成功擺脫疫情的影響，展現強勁的成長力道。其他事業如統一精工、悠旅生活(星巴克)、統一速達等亦表現亮眼。

統一超持續擴大OPEN POINT會員生態圈，至3月底會員數達1,440萬名，OPEN POINT APP市場滲透率超過3成，已成為消費者高度倚賴的數位消費工具。3月針對會員持續推出點數加碼活動，行動隨時取提供豐富商品選擇，並啟動鮮乳訂閱制等創新作法，有效提高消費貢獻度達55%、並帶動相關業績成長。

統一超穩健經營i預購平台，以「線上買、門市取」滿足消費者所需，掌握3月節慶題材推出「寵愛女神節」行銷活動，擴大引進專櫃美妝保養、營養保健品等商品，帶動業績創下單月新高紀錄；7-ELEVEN門市母親節與端午節預購提前開跑，主打名店甜點、團購在地美食、生活家電用品，搶攻送禮與日常餐食需求，亦帶動整體預購業績成長2成。

因應消費者餐食需求，7-ELEVEN推出全新西式料理品牌「Ohlala」，首波商品聚焦義大利麵與焗飯等全面革新，帶動相關成長超過1成。「御料小館」主打配菜小吃、冷凍品等持續擴展商品結構；自有品牌「天素地蔬」已逾2,000家門市設置專區販售，並持續擴大複合店型經營，多樣化商品帶動整體鮮食類別成長近1成。

3月氣溫回升帶動冰品銷售，「冰品嘉年華」活動推出的日本NIJIYA 聖代新品、日本熱銷的7PREMIUM白熊冰等多款話題冰品廣受歡迎，推升相關業績成長1成；「國際精品專櫃」滿足消費者減少海外旅遊，到門市就近採買的需求，較去年同期業績成長超過4成。CITY系列飲品則因線上線下多元案型優惠，加上CITY PRIMA精品咖啡擴大展店等，帶動成長近1成。

宅經濟持續推升網購市場買氣，帶動交貨便、賣貨便、快收便包裹使用頻率增加，加上賣貨便三週年慶活動助攻，帶動相關業績較去年同期成長近2成。

邁入4月，7-ELEVEN迎接清明連假展開「春遊三支付」活動，除指定商品優惠外，持三大支付工具結帳滿額再享折扣，讓門市成為離家最近的補給站；掌握換季飲食商機，持續開發差異化商品，並發揮綠色營運實力，落實減碳、減塑、惜食、永續採購等做法，持續深耕OPEN POINT會員生態圈，即時滿足消費需求，統一超目標架構一個「被消費者倚賴的服務平台」。