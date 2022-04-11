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全家3月營收73.67億元、年增2.5％ 店數突破4000家

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導

全家便利商店（5903）公佈3月營收73.67億元、較去年成長2.5％。第1季累計營收209.9億元，較去年同期成長0.7％。截至3月31日止，全家便利商店總店舖數達4020家。

全家表示，3月營運成長主要受惠於店數與鮮食雙引擎帶動，以及3月底點數到期帶動會員消費活絡。其中鮮食年增幅度達1成，因與人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇合作的韓式大飯糰，甫上市掀起網友搶購秒殺開箱潮，亦發揮銷售長尾效應，帶動飯糰品類業績年增4成，與日式定食大戶屋、蔬食餐廳上善豆家的聯名策略同步奏效，在多款話題新品推出下，便當、調理麵、微波主食等也都有1至2成的業績增幅。

3月時序入春，天氣漸熱，季節指數型的商品銷售同步上揚。包含春天必吃的抹茶系甜點麵包鬆餅，酷繽沙推白玉抹茶紅豆新口味，冰品導入數十支國際進口話題新品，皆帶動相關品類交出銷售佳績。

展望4月營運，氣候趨暖，全家預期清涼飲料、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購將進入倒數，皆可望驅動營收成長。

全家便利商店 營收

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