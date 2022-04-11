不只iRent 中保科旗下國雲也搶設停車場

停車場成兵家心爭之地，和雲iRent全台設停車場以支持隨租隨停的汽車共享業務，中保科技（9917）集團旗下國雲停車也不落人後，2011年至今在台北市市中心包括信義區、南港、中山及大直等地區陸續建置近11000顆地磁，並在新北市安裝250個智慧停車柱設備，朝向以每分鐘為單位精準開單之目標前進。

隨著都市交通的需求，停車場業務前景看好。目前國雲智慧停車在台北、台中等均設有地磁停車格，預計今年下半年到明年第1季，全台可望建置2萬顆地磁感測設備，而在停車格路邊及路外開單業務方面，中保科已將智慧停車從台灣本島拓展到離島，顯示中保科在布局智慧停車市場有成，全台服務的停車格上看 20 萬個，市場估計國雲停車2021年營收成長10%，2022年預計業績成長達11%，未來也會積極布局智慧停車柱導入充電樁市場。

根據調研機構分析，全球充電樁的商機估計高達5,000億美元（約台幣14兆元）中保科未來在新北市也積極規劃智慧停車柱整合充電樁的停車計費設備，讓民眾停車、充電、繳費一次搞定，搶攻全球充電椿基建潮。

此外，國雲早於102年陸續購入近千台電動機車，全面施行以電動機車路邊開單作業，以平均每天每台行駛60公里，換算一年至少可減少912公噸的二氧化，國雲停車此項也獲得經濟部工業局表揚為節能減碳績優單位。

國雲停車董事長林治方表示，受惠於物聯網技術逐年成熟，即便是日常的路邊停車格管理也可導入智慧科技，進而提升路邊停車格管理效能、並減輕人力負擔。

部份履約區域針對公托機構與貨車卸貨等特殊停車格設置250個智慧停車柱，除了利用AI車牌辨識系統，來偵測車輛的停放，在收費時段實施無紙化的開單作業，智慧停車柱也支援悠遊卡與第三方支付，讓民眾繳費更方便。