iRent熱血校園大使徵選開跑 優秀者可獲至總部實習機會

數位新時代來臨，網路、手機與社群已成為主宰現代人生活的重要平台，為持續傳遞共享智慧移動的核心理念與便利價值給年輕世代，並挖掘、培育具潛力的校園人才，共享汽機車領導品牌iRent宣布首屆「熱血校園大使」選拔活動開跑。

除了可成為共享移動領導品牌的校園神隊友，還可獲得每月20小時的iRent免費時數 (iRent汽機車共用)、萬元獎學金與參與iRent品牌行銷工作，優秀者還可獲得至iRent總部實習機會。歡迎對未來智慧生活嚮往的大專院校學生大展身手。

「iRent熱血校園大使」徵選目前已開放報名，徵件至5月15日截止，可採個人報名或組隊，限同校，一組至多3人參加。經過初選與面試後，最終將於6月10日選出代表iRent的校園品牌大使，任職期間至2023年2月9日。

擔任iRent熱血校園大使期間，每人每月可享有20小時的iRent免費時數，讓校園大使們透過實際體驗共享汽機車的優質與便利，將「iRent走出新日常」的精神與魅力傳遞給同儕。

此外，iRent額外提供總價值超過3萬元的獎學金鼓勵校園大使們展現創意、爭取榮耀，結業時再頒布1萬元獎金給每位學生大使；任職期間，iRent也將提供高達萬元的活動預算，為大使們打造一個能夠盡情發揮、表現自我的舞台，支持校園大使規劃「前進校園」推廣活動，鼓勵大使們展現自身的創意與企劃力。

同時，大使們將在iRent專業企劃同仁帶領下參與行銷任務，培養行銷企劃、活動規劃與消費者行為分析等職場實務技能，增加對共享移動與共享經濟市場的識能。大使們的形象與成果也有機會登上iRent各項官方平台。

此外，優秀者更將獲得iRent提供至總部實習的機會，除了可一窺共享移動領導品牌企業內部的組織運作，結合校園學習的理論與實務經驗，及早培養銜接職場的技能與競爭力，在個人履歷上寫下精彩的一頁。