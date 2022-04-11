鳳凰旅遊實踐企業社會責任 今年再登基隆嶼淨灘

基隆八景之一的「基隆嶼」，被譽為台灣龍珠，在眾人的期盼之下，今年終於在4月1日開放迎客登島，鳳凰旅遊再度登島做環保，舉辦「「基隆嶼開島淨灘活動」」，用行動守護台灣海岸環境，完成一次有意義的公益小旅行，並且實踐企業社會責任；另外，鳳凰旅遊特別規劃了「鳳凰FUN新遊-基隆嶼跳島、漁會DIY手作１日」。

淨灘前，由專業人員說明淨灘注意事項，以及垃圾對海洋生態的影響，之後展開分組淨灘，最後一同驗收淨灘成果，並把垃圾仔細的分類好。

基隆嶼每年為季節限定開放，目前一天僅開放1200人預約登島，基隆嶼遠望形狀就像一隻鯨魚，島上遍佈礁岩與海蝕洞穴，島上有珍貴的火成岩地質景觀，及超過上百種植物及野鳥生態，每年5~6月可賞百合花、8~9月則是金花石蒜(龍爪花)綻放的時節，還有獨特的火山螃蟹及保育類鳳頭燕鷗，島上燈塔更是打卡熱點，若遇到雲霧繚繞時刻，更有一種神秘迷人的氛圍。

為了讓大家一窺島上風光，鳳凰旅遊特別規劃了「鳳凰FUN新遊-基隆嶼跳島、漁會DIY手作１日」，由基隆碧砂漁港出發，搭乘優質觀光客船「玉龍捌號」，單程僅30分鐘即可抵達，船家並貼心準備了船上海味小卷米粉享用，除了安排基隆嶼登島四合一(環海步道+燈塔+繞島+船遊象鼻岩)充份感受東北角海上之美，還「獨家安排」在基隆漁會百萬裝潢“食魚教室”，體驗好玩有趣的傳統漁法「扒手網」，及DIY海鮮鹹排派。