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鳳凰旅遊實踐企業社會責任 今年再登基隆嶼淨灘

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
基隆嶼4/1開放登島，鳳凰旅遊今年再度登島淨灘。鳳凰旅遊提供
基隆嶼4/1開放登島，鳳凰旅遊今年再度登島淨灘。鳳凰旅遊提供

基隆八景之一的「基隆嶼」，被譽為台灣龍珠，在眾人的期盼之下，今年終於在4月1日開放迎客登島，鳳凰旅遊再度登島做環保，舉辦「「基隆嶼開島淨灘活動」」，用行動守護台灣海岸環境，完成一次有意義的公益小旅行，並且實踐企業社會責任；另外，鳳凰旅遊特別規劃了「鳳凰FUN新遊-基隆嶼跳島、漁會DIY手作１日」。

淨灘前，由專業人員說明淨灘注意事項，以及垃圾對海洋生態的影響，之後展開分組淨灘，最後一同驗收淨灘成果，並把垃圾仔細的分類好。

基隆嶼每年為季節限定開放，目前一天僅開放1200人預約登島，基隆嶼遠望形狀就像一隻鯨魚，島上遍佈礁岩與海蝕洞穴，島上有珍貴的火成岩地質景觀，及超過上百種植物及野鳥生態，每年5~6月可賞百合花、8~9月則是金花石蒜(龍爪花)綻放的時節，還有獨特的火山螃蟹及保育類鳳頭燕鷗，島上燈塔更是打卡熱點，若遇到雲霧繚繞時刻，更有一種神秘迷人的氛圍。

為了讓大家一窺島上風光，鳳凰旅遊特別規劃了「鳳凰FUN新遊-基隆嶼跳島、漁會DIY手作１日」，由基隆碧砂漁港出發，搭乘優質觀光客船「玉龍捌號」，單程僅30分鐘即可抵達，船家並貼心準備了船上海味小卷米粉享用，除了安排基隆嶼登島四合一(環海步道+燈塔+繞島+船遊象鼻岩)充份感受東北角海上之美，還「獨家安排」在基隆漁會百萬裝潢“食魚教室”，體驗好玩有趣的傳統漁法「扒手網」，及DIY海鮮鹹排派。

此外，鳳凰提供「單訂船票」服務，4月15日起天天出發、每日早、午兩個梯次的船班，並提供「三合一」及「四合一」兩種選擇，包含了登島、登頂、繞島及海上巡航，四合一行程更遊遍象鼻岩、潮境公園、和平島等。選擇四合一的旅客，可享早鳥優惠88折，需於出發45天前報名繳訂。

基隆嶼每年為季節限定開放，目前一天僅開放1200人預約登島。鳳凰旅遊提供
基隆嶼每年為季節限定開放，目前一天僅開放1200人預約登島。鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊率領員工彎下腰、捲起袖子一起到基隆嶼淨灘。鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊率領員工彎下腰、捲起袖子一起到基隆嶼淨灘。鳳凰旅遊提供

基隆嶼 鳳凰旅遊 環保 生態 淨灘

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