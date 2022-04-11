快訊

30多歲女中症「只打一劑、無慢性病史」 累計中重症有15人

漢皇集團頂溪千坪都更案 台企銀融資助攻

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
都更基地內房屋老舊窳陋、巷道狹窄，更新後將提升環境品質。圖 /台企銀提供
都更基地內房屋老舊窳陋、巷道狹窄，更新後將提升環境品質。圖 /台企銀提供

台企銀（2834）響應政府推動都市更新政策，攜手漢皇集團共同推動永和區光復街都市更新開發案，該案歷時近20年，完成逾100位地主及1,600坪土地整合作業，更新後SRC制震結構住宅大樓納入「健康、安全、智慧宅」設計元素，外觀採用現代簡潔線條豐富視覺感受，未來將改善都市景觀，並帶給住戶嶄新、安全的居住環境。

台企銀表示，漢皇集團致力推動中永和地區老舊社區都更再造，本案比鄰永和頂溪商圈，距離捷運頂溪站僅350公尺，臨新店溪畔擁有水岸景觀優勢，座落地點佳，生活機能完善。

台企銀此次突破傳統授信模式，實地參與都更公聽會，深入研究個案規劃及整合情形，發現區內房屋皆已老舊頹圮、巷弄狹小通行不易，亟需辦理更新重建，即以專案提供充足重建資金及完善信託建經管理，與住戶、漢皇集團合作建立安全抗震、全齡共生等多元價值家園，共創住戶、城市、金融三贏模式。

台企銀表示，今年已核准都更、危老重建融資金額逾80億元，除本案外，並協助台北市大同、北投區以及高雄市苓雅、三民、前鎮區等地老舊社區辦理更新重建。

都市更新 台企銀 都更

延伸閱讀

新北住都中心首件民辦都更 新莊「禾蓮心家園」今開工

板橋美食名店油庫口都更案成立更新會 未來老店將遷址營業

中山女中南側都更案 住都中心：文資保存與都更雙贏

新北台貿段都更9戶未搬 斷垣殘壁...居民拉白布條陳情

相關新聞

台塑四寶第一季獲利512.59億元

台塑四寶公告第一季營運表現，合併營收1686.2億元，獲利512.59億元，較去年同期減少19%。其中台塑3月營收創單月...

名軒打造中正區地上權抗震宅 市價六到七折

麗寶集團名軒開發（1442）看準地上權風潮，2020年標下位在台北市中正區杭州南路、銅山街口的地上權案，目前完成住宅設計...

電子傳產表現亮麗 去年營收逾32兆寫歷史新高

經濟部今天表示，受惠5G、高效能運用、車用電子等新興應用拓展，加上終端需求續溫，帶動電子、傳產營收成長，去年第4季達新台...

受俄烏戰争影響 台灣工具機3月出口僅小幅成長2.9%

台灣工具機第1季出口速報出爐，出口值累計6.82億美元，較去年同期成長14.6%；但3月單月出口為2.28億美元，較去年...

萬芳醫院商圈最貴店面 咖啡店億元轉手

台北市文山區興隆路三段一間兩層樓店面，2月以1億元成交，由兩位陳姓自然人無貸款買下，為實價以來萬芳醫院商圈總價最高店面交...

北市高薪中型徵才活動 502個工作機會平均薪資5萬

求職、轉職薪契機。台北市就業服務處訂於4月15日下午1至4時在台北青年職涯發展中心，舉辦金虎年第二場「虎躍職涯薪生活」中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。