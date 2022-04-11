漢皇集團頂溪千坪都更案 台企銀融資助攻

台企銀（2834）響應政府推動都市更新政策，攜手漢皇集團共同推動永和區光復街都市更新開發案，該案歷時近20年，完成逾100位地主及1,600坪土地整合作業，更新後SRC制震結構住宅大樓納入「健康、安全、智慧宅」設計元素，外觀採用現代簡潔線條豐富視覺感受，未來將改善都市景觀，並帶給住戶嶄新、安全的居住環境。

台企銀表示，漢皇集團致力推動中永和地區老舊社區都更再造，本案比鄰永和頂溪商圈，距離捷運頂溪站僅350公尺，臨新店溪畔擁有水岸景觀優勢，座落地點佳，生活機能完善。

台企銀此次突破傳統授信模式，實地參與都更公聽會，深入研究個案規劃及整合情形，發現區內房屋皆已老舊頹圮、巷弄狹小通行不易，亟需辦理更新重建，即以專案提供充足重建資金及完善信託建經管理，與住戶、漢皇集團合作建立安全抗震、全齡共生等多元價值家園，共創住戶、城市、金融三贏模式。

台企銀表示，今年已核准都更、危老重建融資金額逾80億元，除本案外，並協助台北市大同、北投區以及高雄市苓雅、三民、前鎮區等地老舊社區辦理更新重建。