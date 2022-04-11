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台塑四寶首季獲利512.59億元 台塑EPS 2.6元最賺

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台塑四寶今（11）日下午公布3月合併營收及今年第1季獲利表現，四大公司合併營收1,686.2億元，獲利512.59億元，較去年同期減少19%。其中台塑3月營收創單月歷史新高，南亞（1303）也是連續16個月創下歷史同月新高。

台塑（1301）3月合併營收264.7億元，月增28.6%；南亞3月合併營收370億元，月增24.1%；台化（1326）3月合併營收363.7億元，月增26.6%；台塑化（6505）3月合併營收687.8億元，月增31.4%。

在第1季獲利表現部份，台塑首季稅後淨利165億元，季減1.6%，每股稅後純益（EPS）2.6元；南亞首季稅後淨利150.4億元，季減13.9%，EPS 1.9元；台化首季稅後淨利60.6億元，EPS 1.04元，高於上季0.61元；台塑化首季稅後淨利136.5億元，季增44.2%，EPS 1.43元。

台塑化 營收

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