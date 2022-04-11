名軒打造中正區地上權抗震宅 市價六到七折

麗寶集團名軒開發（1442）看準地上權風潮，2020年標下位在台北市中正區杭州南路、銅山街口的地上權案，目前完成住宅設計規劃。業者表示，依照目前附近所有權每坪房價約160～180萬元，而地上權住宅一般是市價六到七折的價格，對於一直想要以台北市蛋白區價格入住蛋黃區的民眾來說，將有很大的吸引力。

名軒開發表示，名軒開發為了建物安全，此案特別邀請曾參與知名豪宅仁愛帝寶的日商織本構造設計擔任結構顧問，雙方已於日前舉辦簽約儀式，由名軒開發總經理吳勝利與織本構造設計台灣分公司負責人林義閔代表簽字。

名軒開發表示，此案是北市近年少有的黃金地段地上權住宅案，鄰近台大醫院、中正紀念堂，擁有市中心難得大片綠地，走路就到捷運信義線、板南線，附近更是中正國中、台北市立教育大學附設實驗小學、東門國小等明星學區，周邊亦有許多公家機關。

由於大台北民眾在居住安全上關心抗震，名軒開發因此特別與織本構造設計合作，希望能借重日本職人嚴謹把關任何一個結構細節的精神，將日本歷史悠久完整防震結構設計觀念導入本案，讓民眾住的安心。