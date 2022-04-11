快訊

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人自首5人全部落網

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

邑昇強攻e-bike 本周將辦新品發表會

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

邑昇實業（5291）強攻e-bike電動輔助自行車，預計於4月16日舉辦年度新款發表會，當天預計將正式發表貨車型e-cargo CG135、公路車型RT100兩款全新車款，其中e-cargo CG135電池續航力可高達135公里，以隱藏式電池設計，不僅可用貨物採運、戶外露營，更可客製加裝兒童座椅作為親子接送。

該公司表示，公路車型RT100採取下彎式握把及減輕電池重量設計，續航力雖不及經典款CT150，卻可享受騎乘駕馭及競速快感，兩大新款自行車皆主打海外歐美市場，預計在第三季陸續開出產能，經典款CT150最新批次則已開始交車認列營收，將可望挹注第二季營運動能。

此外，邑昇的LED自行車燈訂單能見度已直達年底，上游原物料缺料問題已逐步緩解，生產出貨無虞，第二季將可望逐步走揚。

該公司3月合併營收1.36億元，較上月及去年同期增加20.85%與11.34%，累計第一季營收為3.91億元，年增19.25%。受惠PCB與LED自行車燈兩大事業穩定挹注，邑昇第一季營收維持穩健年增，其中PCB維持優化客戶與產品組合政策，邑昇過去一貫走高階、少量多樣客製化利基市場，將帶動集團財務與獲利結構更加健全。

自行車 營收

延伸閱讀

汽車電氣化潮流不可逆 電池管理技術跟上腳步

馬來西亞旅展台灣館推自行車旅遊 民眾盼赴台

酒醉大學生涉燒捷運旁自行車 現行犯遭逮辯：點火抽菸

昆山封控再延長 法人：恐影響PCB產業鏈銷售

相關新聞

受俄烏戰争影響 台灣工具機3月出口僅小幅成長2.9%

台灣工具機第1季出口速報出爐，出口值累計6.82億美元，較去年同期成長14.6%；但3月單月出口為2.28億美元，較去年...

萬芳醫院商圈最貴店面 咖啡店億元轉手

台北市文山區興隆路三段一間兩層樓店面，2月以1億元成交，由兩位陳姓自然人無貸款買下，為實價以來萬芳醫院商圈總價最高店面交...

北市高薪中型徵才活動 502個工作機會平均薪資5萬

求職、轉職薪契機。台北市就業服務處訂於4月15日下午1至4時在台北青年職涯發展中心，舉辦金虎年第二場「虎躍職涯薪生活」中...

環狀線帶動中和房價年年漲 這裡有便宜好房

新北捷運環狀線自109年通車以來，周遭房市明顯受帶動，東森房屋研究中心統計實價資料，中和區各捷運站近三年周邊2.5公里單...

工作20年換超過22個工作 職涯達人「狼性中帶點娘」

1111人力銀行校園講座職涯講師的唐玉書，最近剛出一本職場勵志暢銷書，創下一周就二刷的記錄，她表示，「說到跳跳虎，我剛好...

文山區疫後首現破億元店面交易 專家曝這3大類愛買

房價漲，高價店面成投資新選擇，統計實價登錄，去年至今，就有8筆億元級以上店面交易，其中，文山區自2019新冠肺炎爆發後，首度出現破億元店面交易，另有2筆為「由租轉買」，專家分析，帶租約賣店面，不僅租金收入穩定，甚至還會分階段向上提升，吸引投資人佈局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。