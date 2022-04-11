重拳打炒房有效？房市專家示警：5大嚴重後遺症

房價漲，政府打炒房力道加重，然而市場逐漸產生疲態，房市趨勢專家李同榮示警，若一波波重拳打炒房政策聲浪一直持續下去，甚至政策採取硬著陸模式打房，將對市場造成五大不利的後遺症，不僅沒有囤地的中小建商將成為重資本輕獲利的代工業，市場大者恆大的寡占現象更明顯，口袋較深的大建商與大地主漸接壟斷市場，將對市場公平競爭產生傾斜的嚴重後果。

李同榮表示，首先，過去兩年，七都中除了雙北以外，預售市場假性需求幾乎超過一半，政府未能事先防範，這是政策最大的缺失，不但紅單猖獗、平價轉售逃避重稅，短線炒作數量高達五萬戶以上之多，如今政策再下重手，市場預期會禁止轉售，投資客已在市場上大量拋售囤積的期貨，但對於建商未出清或二次推案的餘屋就會形成競爭，市場就會產生多殺多現象。

從正面解釋就是建商自食其果，投機市場會收斂；但從負面解釋，投機客若進價低尚有獲利空間，多殺多仍然出得了貨，但若進價過高，出貨就不易，投資客與建商違約糾紛就會層出不窮。

第二，通貨膨脹加上營建成本攀升，若採硬措施，企圖壓制房價下跌，則將衍生爛尾樓現象與消費糾紛。

第三，近2年的打炒房政策已經形成市場「狼來了」的心理疲憊狀態，且過去打房政策偏重剛性需求的成屋市場，完全無效，現在才調整方向，其實為時稍晚，政策往抑制預售炒作的方向雖然正確，但方法仍值商榷。其實，未來兩年房價將在市場景氣循環調解下，漲幅逐漸收斂，投資客無利可圖就自然消失遁形，房價絕不會永遠漲不停，這就是市場機制。

第四，央行限貸政策，受限的是剛性與換屋需求，受害的是小咖建商，央行在此波打炒房聲浪中，可謂一馬當先，勇往直前，但卻防堵不了資金氾濫的洪流，央行打炒房初期完全針對第二房第三房限貸成數，受害的不是口袋深的投資客而是急需換屋的自住客。而打炒房後期雖有針對土地開發限貸，但口袋深的建商老神在在，受害的卻是小咖建商，求助無門。

第五，中小建商淪為代工業，生存面臨考驗，市場將形成寡斷畸型亂象，在通貨膨脹、營建成本大增、缺工等壓力下，中小建商銷售獲利已被高漲的營建成本稀釋大半，有些小建商房屋售光後才發現成本高升，企圖延期開工，卻想不到越延越糟糕，建商尚有未售的餘屋者，還可調高售價彌補一些獲利，而出售越快建商，若開工延誤，就可能會白白代工，甚至虧損。