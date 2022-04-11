環狀線帶動中和房價年年漲 這裡有便宜好房
新北捷運環狀線自109年通車以來，周遭房市明顯受帶動，東森房屋研究中心統計實價資料，中和區各捷運站近三年周邊2.5公里單價年年上漲，整體平均漲幅約1成，其中公寓漲幅約18%，華廈13%；大樓約7%。
中和區各類產品交易量也逐年上升，自107年3,305件，成長自110年4,359件，顯示中和區整體房市呈現價量俱揚。
東森房屋中和景安加盟店莊裕權店東表示，受益於環狀線通車以及近兩年熱錢回流等利多，中和房價持續上揚，以環狀線「橋和站」周邊之公寓產品來說，捷運落成前行情約30初頭萬元，現在已達40萬元。
目前區域內行情，以景安站周遭來說中古電梯大樓約落在50萬元出頭，公寓根據屋況約在47萬、48萬元之間。
至於新大樓，以景安站周遭指名度較高之「景安之丘」來說，主打2~4房產品，目前正在交屋階段，預售時成交價約50萬元左右。
莊裕權表示，中和區公寓產品越來越熱銷，漲幅甚至超越電梯大樓，主要是低總價為王，區域電梯住宅房價持續上揚，資金有限首購族，紛紛鎖定公寓產品出手。
莊裕權表示，若是鎖定中和區公寓產品客戶，建議可往南勢角華興街探詢，以及靠近土城之員山路周邊，兩處生活機能完善，公寓量體大，可選擇多，平均單價約在40萬元上下。
若是偏好捷運周邊電梯大樓產品首購族，莊裕權也推薦可以往南勢角方向尋覓，相較永和頂溪、永安市場周遭價格親民許多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言