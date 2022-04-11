環狀線帶動中和房價年年漲 這裡有便宜好房

新北捷運環狀線自109年通車以來，周遭房市明顯受帶動，東森房屋研究中心統計實價資料，中和區各捷運站近三年周邊2.5公里單價年年上漲，整體平均漲幅約1成，其中公寓漲幅約18%，華廈13%；大樓約7%。

中和區各類產品交易量也逐年上升，自107年3,305件，成長自110年4,359件，顯示中和區整體房市呈現價量俱揚。

東森房屋中和景安加盟店莊裕權店東表示，受益於環狀線通車以及近兩年熱錢回流等利多，中和房價持續上揚，以環狀線「橋和站」周邊之公寓產品來說，捷運落成前行情約30初頭萬元，現在已達40萬元。

目前區域內行情，以景安站周遭來說中古電梯大樓約落在50萬元出頭，公寓根據屋況約在47萬、48萬元之間。

至於新大樓，以景安站周遭指名度較高之「景安之丘」來說，主打2~4房產品，目前正在交屋階段，預售時成交價約50萬元左右。

莊裕權表示，中和區公寓產品越來越熱銷，漲幅甚至超越電梯大樓，主要是低總價為王，區域電梯住宅房價持續上揚，資金有限首購族，紛紛鎖定公寓產品出手。

莊裕權表示，若是鎖定中和區公寓產品客戶，建議可往南勢角華興街探詢，以及靠近土城之員山路周邊，兩處生活機能完善，公寓量體大，可選擇多，平均單價約在40萬元上下。