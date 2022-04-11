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和潤3月營收續走高 年增率連22個月成長

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）公告自結3月合併營收站上17.98億元，月增12.57%，年增26.02%，營收年增率連續22個月增長，年增率連續16個月成長超過10%，累計今年前三個月合併營收達51.84億元，年增25.85%，單月、單季再刷歷史新高紀錄。

展望第二季， 總經理林彥良表示，邁入車市銷售夏季競賽，新車、中古車市場需求仍在，以及整體應收帳款淨額持續累積，和潤第二季營運可望延續第一季動能。

第一季營運表現出色，林彥良分析，主要受惠於3月消費金融、汽車金融、企業金融動能佳，以營運地區別來看，台灣地區3月營收年成長32.0%、大陸地區年成長2.2%，台灣營收成長主因是保有客戶持續增加帶動利息收入增加，以及轉投資事業和雲行動服務iRent營運持續穩健；大陸轉投資事業和運國際租賃雖受到疫情升溫影響部分城市，但整體營收仍有微幅成長，對於大陸疫情變化也會持續監控，謹慎應對。

營收 疫情

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