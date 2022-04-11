工作20年換超過22個工作 職涯達人「狼性中帶點娘」

1111人力銀行校園講座職涯講師的唐玉書，最近剛出一本職場勵志暢銷書，創下一周就二刷的記錄，她表示，「說到跳跳虎，我剛好生肖屬虎，問我就對了！我工作20年換了超過22個工作不是沒定性，是對自己的職涯有更高的期許，所以我出書分享自己的經驗，在轉職的時候一定要有狼性，善用SWOT等理論工具理性分析，看清楚自己優劣勢和產業別機會與威脅，並衡量自己要的是什麼然後勇往直前、一躍而上。但是成功轉職之後，我認為要善用細膩、高可塑性的娘性，才能夠快速地適應每一個不同的工作環境」。

唐玉書說，她在這本「誰說我的狼性不能帶點娘」新書，想要告訴大家的不是過去一直鼓勵的單純狼性，而是剛柔並濟的「良力」，因為把狼或娘的部首拆開右手邊都是善良的量，所以我想強調的是良力，善良是一種選擇，正面的思想帶來正面的能量和力量，在職場上永遠都有喜怒哀樂、只有把自己的態度調整好，才能決定你的高度！希望這本書可以幫助尋求職場轉職、或者是社會新鮮人、或者是職場基層員工主管，對自己未來職涯有規劃和期許的人，能夠多點正面的啟發和鼓勵。

至於在上班族心目中認為要換多少次工作最恰當？得到的平均數字為5.2次，可以看出上班族並不排斥轉職，願意賦予轉職追求高薪、友善工時、友善職場的正面意義。

究竟上班族在轉職的過程中會遇到哪些挑戰呢？1111人力銀行調查顯示，同事冷暴力，刻意被排擠36.1%占比最高，其次是不給資源，難以施展抱負36.1%、職能不符合工作所需33.3%、不適應企業文化31.2%以及被要求立刻有績效/表現24.8%。

為了延續職場能量，調查發現6成上班族在轉職後仍然會與前公司的同事、主管保持聯繫，主要原因包括拓展人脈，與人為善38%、延續緣分，改做朋友33.3%、累積資源，日後可用14.2%。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，上班族轉職切記把握好聚好散的原則，許多企業人資在進用人才之前，都會向前公司徵詢求職者過往的評價作為參考，能在前公司留下友善、敬業的好評，可以讓未來的職涯贏在起跑點。再者，職場上需要的職能相當多元，多一份人脈就多一條路，即使身處不同產業，在產業快速輪動、整併的趨勢下，具備跨界合作的能力，也能為職涯加分。