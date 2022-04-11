杏一3月營收5.8億、年增10.31% 前三月創同期新高

台灣新冠肺炎疫情仍處嚴峻之期，本土確診人數不斷攀升，醫院防疫相關規定未能大幅鬆綁，連鎖醫材通路龍頭杏一（4175）醫院型門市雖仍受影響，持續深耕與開展的社區型門市逐步發揮綜效，3月營收5.8億元，較去年同期成長10.31%，累計前三月營收為16.07億元，年增7.63%，創歷史同期新高。

為提供民眾更多元通路的服務，杏一推行「服務一條龍」，近年從醫院型門市服務拓展至社區型門市，希冀滿足民眾不論在醫院或回到社區的需求。杏一表示，由於醫院防疫規定雖未大幅度鬆綁，隨著醫院人流回籠，門市營運預期將逐步回穩，而社區型門市穩健發展，更為3月營收挹注成長動能。

杏一說明，邁入4月，因顧及民眾外出或爬山等從事戶外旅遊機會增多，杏一推出兼具登山杖、拐杖和座椅多能的「泰達手杖椅」回饋消費者活動，以及一些暢銷商品品牌超值購等優惠活動，有望持續帶動業績成長。

值得注意的是，杏一獨家代理的德國骨鬆協會唯一指定護具「MEDI」產品，因「MEDI第四代脊椎強化背架」今年榮獲第24屆SNQ國家品質標章，4月加碼地推出「MEDI」品牌月，包含強化背架、健身者熱愛的護膝、護踝，以及醫療級彈性襪等消費者體驗活動。

此外，在疫情衝擊下，國內外營養保健品需求大增，依經濟部主計處數據，國內保健及營養食品產值連續六年正成長。杏一致力建構台灣大健康產業生態鏈，今年營運重點之一為與知名大廠持續合作開發推出自有品牌的御護系列保健商品。杏一表示，透過口碑行銷，日前推出強健腸胃的「御護優酵高機能益生菌」、提升免疫力的「德萊比B群+肝精複方錠」和「晶晰金盞花葉黃素」等商品逐漸擴大市佔率。