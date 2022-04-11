汽車OEM零組廠廣華-KY、麗清Q2維持審慎樂觀看法

汽車OEM零組件大廠廣華-KY（1338）、麗清（3346）第1季營收都較去年同期成長；兩家公司看好中國大陸在第2季疫減緩後，5月各車廠積極回補庫存及遞延訂單陸續出貨，第二季的營收表現維持審慎樂觀看法，有望繳出不錯的成績單。

廣華3月合併營收為新台幣7.23億元，月增 26.29％， 年增2.51％，係受惠日系品牌車廠拉貨順暢，且積極回補庫存及消化遞延訂單下，營收成長動能較上個月增溫，累計111年第一季合併營收為新台幣20.92億元，年增 18.01％，創歷史同期新高。

麗清3月合併營收達新台幣6.19億元，受惠於LED車燈滲透率提升，挹注3月營收月增71.30％，年增81.52％。累計第一季合併營收15.42億元，年增2.77％。

展望2022年第二季，麗清維持審慎樂觀看法。4、5月因清明與五一連假，加上中國疫情蔓延封城，上海廠之生產與出貨天數減少，短期使公司營收呈波動表現，疫減緩後5月各車廠遞延訂單陸續出貨，持續密切注意當地疫情即時採取因應措施，掌握訂單出貨健康度，以期降低不確定性的負面因子對公司營運的影響。

廣華-KY展望第二季，雖然國際局勢變化的風險、疫情嚴控對供應鏈的影響、以及車用晶片短缺待解決等問題，諸多不確定因素持續衝擊著全球汽車產業的產銷秩序，還是看好汽車產業的發展；持續與客戶密切聯繫，並備足原物料庫存，進行人力機動調整，積極配合客戶生產計劃，掌握最新且最多元的技術，並朝向智能加飾件領域發展，站穩中國汽車內飾產業領導廠商地位，持續推動製程自動化，有利提升整體毛利率與獲利。