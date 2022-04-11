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亞電昆山廠停工 東台廠可調度產能

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

亞洲電材（4939）4月份起昆山亦因疫情配合當地政府管制停工至12日，加上東台廠並未停工管制，亞電可適時調度產能，公司預期中下旬起出貨與物流情況將逐步回穩，樂觀終端消費需求仍存在並穩定成長，同時持續開拓消費電子以外產品應用。

該公司公告旗下昆山廠將停工至4月12日，且廠內備有宿舍設施，可安排員工就地住宿、進廠生產，維持急迫與必要之訂單產能。

該公司3月合併營收為1.65億元，雖受到中國大陸境內疫情再起，深圳、上海陸續封城管制，然終端需求持續且優化產品結構有成，3月營收仍較去年同期成長7.89%，累計第一季營收為4.32億元，較去年同期略減3.46%。

亞電指出，3月中旬華南深圳一帶率先封城，使得亞電部分位於當地的客戶因應防疫政策而停工，影響客戶庫存消耗與拉貨動能；月底上海浦東、浦西一帶路續實施防疫管制，由於上海為華東一帶重要轉運樞紐，直接影響亞電產品出貨動能，然仍受惠終端需求持續穩定成長，3月單月營收年增7.89%。

營收 亞電

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