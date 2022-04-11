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柏文3月營收月增逾二成 首季營收與去年同期相當

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

柏文（8462）公告3月合併營收3.31億元，月增21.94%，年減1.42%，其中以運動保健服務收入和入會費收入成長動能較大，累計第1季營收9.04億元，僅較去年同期小幅下滑0.82%。

柏文表示，3月無連續假期的干擾，各項營收均較2月成長，尤其是「運動保健服務收入」因教練課程執行堂數提升較上月呈現大幅增長。惟因農曆春節前及近期新冠疫情確診人數增加的疫情影響，第1季合併營收與去年同期相當。

近期新冠疫情確診人數雖呈現增加趨勢，但台灣民眾已逐漸形成維持防疫作為、恢復正常生活與病毒共存的生活模式，在第三劑疫苗接種率逐步提升、染疫重症比率極低的情況下，消費者或會員對於從事健身房運動的疑慮將日趨降低。

柏文看好「女性健身」的粉紅經濟以及「樂齡運動」的銀髮商機，今年「健身工廠」將女性消費者及樂齡族群列為重點行銷對象，首波於全台廠館巡迴推出「銀光派對」活動，特別為樂齡族量身訂做運動課程，台灣超高齡社會即將來臨，健身工廠為長輩打造人生新舞台，讓運動成為銀髮族日常，持續綻放銀光價值，首站於旗艦店高雄市博愛廠舉辦，第二站來到全新開幕的台中市福科廠，均獲得熱烈迴響。另外，3 月推出的「Woman Power 女力召集」行銷活動，提供女士30天免費體驗活動，3 月份來客數明顯成長，必將帶動會員人數的持續成長。

健身 營收

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