沛波3月營收5.56億元創同期新高 年增率62.49％
沛波鋼鐵（6248）3月自結營收為5.56億元，年增62.49%，累計今年前三月自結營收15.56億元，較去年同期成長78.9%。
沛波總經理楊韻蒔表示，受到俄烏戰事影響，再加上西方國家制裁，引發市場對供應短缺的擔憂，因而原料與鋼價同步上漲飆高，在產能滿載及鋼價高檔雙重效益下，帶動沛波3月份營收較去年同期大幅成長六成，再次突破5億元大關並創歷史同期新高。
未來展望，沛波表示，即使俄烏戰事可能結束，但受損鋼廠重建非短期內可完成且戰後需重建，預期原料價格仍將居高不下，鋼價也將維持堅穩。近期國內本土確診再創新高，但隨著疫苗接種普遍，疫情尚屬可控範圍，在鋼價有撐及經濟活動穩定等因素帶動下，公司對未來業績展望維持正向看法。
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