金萬林3月營收4,184萬、首季營收1.22億 雙創同期新高

基因檢測大廠金萬林（6645）今（11）日公告3月營收4,184萬元，年增1.58％；第1季營收1.22億元，年增44.59％，單月與單季營收同步續創歷年同期新高。

金萬林表示，檢測試劑、代理設備、精準癌症檢測服務三大業務穩定發展，帶動去年營收創下歷年新高，今年繼續保持成長態勢，連續三個月營收再創歷年同期新高。

金萬林近年積極布局精準醫療，投入開發分子檢測平台，其中癌症檢測試劑與新冠病毒檢測試劑，已是公司重要的營收來源，尤其新冠肺炎疫情帶動分子檢測需求，也加速推動精準醫療發展，預期今年癌症檢測相關的試劑與檢測服務，對營收、獲利的貢獻將大幅提升。

金萬林旗下精準醫療分子檢測實驗室，以次世代定序（NGS）技術獲得TFDA認證列冊登錄實驗室、開發檢測與服務（LDTs）之後，陸續與各大醫療院所簽約合作，導入自有品牌癌症基因檢測，推廣癌症精準用藥與個人化醫療分析，效益已經開始顯現。3月份來自癌症檢測試劑的營收比重達兩成以上，顯示醫療院所對癌症檢測的研究發展有相當高的需求，公司期待未來在檢測試劑之外，增加提供分析報告的檢測服務收入。

此外，癌症治療進入依據不同基因變異，選擇合適標靶藥物的全癌症觀念，健保署可望將NGS檢測納入健保給付，讓更多病人受益。金萬林的精準醫療分子檢測實驗室是國內少數以NGS技術獲得認證的LDTs，可提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，一旦NGS癌症檢測納入健保給付，金萬林將可立即提供服務。

金萬林的新冠病毒檢測試劑與快篩試劑維持穩定出貨，3月份試劑與相關儀器設備營收比重也超過兩成。近期國內疫情再度升溫，本月的檢測試劑與快篩試劑出貨大增，預期這一波疫情緊張會維持一段時間，國內試劑需求將再成長。金萬林也擁有充足的檢測量能，隨時能夠支援各地檢測需求，預期新冠病毒檢測服務也將增加對營收的貢獻。