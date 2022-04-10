網路家庭3月營收年月雙減

網路家庭（8044）今日公告3月營收為37.38億元，月減1%，年減1.1%；累計1-3月合併營收為117.09億元，較去年同期成長1.91%。網家指出，3月營收主因受業績主力的部份3C商品缺貨影響所致，期望4月能有母親節購物熱潮帶動買氣。

網家旗下PChome 24h購物3月包含美妝保養、食品、大家電、PC設備及零組件都繳出不錯的業績成長表現，進一步觀察，3C品類中YoY成長幅度最多的為零組件，非3C品類成長最突出的則為食品，皆呈現強勁雙位數的年增姿態。

網家指出，布局非3C品類的品牌經營已持續為PChome 24h購物營收動能挹注新柴火，3月受惠「她」商機的強勁買氣，像是營養保健食品的業績年成長超過20%，包括亞培、桂格、船井生醫、白蘭氏、正官庄在內的保健品牌銷售相當暢旺；餐飲集團美食餐券、知名飯店住宿券等電子票券的年增率更逾2倍；美妝保養如資生堂集團、佳麗寶集團都具有高度的聚客力與銷售力，新進駐的寶拉珍選旗艦館亦創造5倍的業績成長。

PChome 24h購物已連續第二年於3月打造WOWMAN DAY檔期，號召堅強品牌陣容，提供會員超有感的優惠及回饋，帶動全站3月8日進站流量較平日最高飆升6倍，且官方社群包括FB粉絲團女性使用者3月份年成長超過40%、IG及LINE官方帳號女性使用者比率突破60%。

此外，PChome集團旗下跨境電商服務展現充沛動能，專營日本代標代購市場的比比昂，近期因日幣匯率來到歷年低點，助攻買氣大幅攀升，全站訂單數及營業額持續改寫歷史新高紀錄，積極拓展跨境網購市場規模。